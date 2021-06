watchOS 8 mudará forma como a Tela Sempre Ativa funciona

A WWDC 2021 está quase chegando ao fim (estamos no penúltimo dia do evento), mas as novidades dos novos sistemas operacionais da Apple, apresentados na segunda-feira, não param. Os detalhes da vez estão presentes no watchOS 8, que deverá chegar em setembro/outubro.

Publicidade

A empresa anunciou — e consta escondido, no fim da página de preview do novo sistema — que ampliará o suporte à Tela Sempre Ativa (Always-On Display) para mais aplicativos, tais como Mapas, Atenção Plena (Mindfulness), Telefone, Podcasts, Cronômetro, Timer, Gravador e outros.

Além disso, há uma outra grande novidade: no watchOS 8, a tela não desfocará mais o app. Em vez disso, o brilho da tela será levemente reduzido, ainda permitindo a interação imediata ao toque.

Quando o recurso foi lançado, junto ao Apple Watch Series 5, grande parte dos apps nativos foi atualizada para aproveitar a nova tecnologia.

Publicidade

O Exercício (Workout), por exemplo, mostrava uma visão esmaecida de seu progresso quando seu pulso estava abaixado. Outros aplicativos, contudo, eram completamente borrados e mostravam apenas um relógio digital.

No watchOS 8, o always on display já não deixará a imagem da app desfocada (esquerda). Em vez disso, ficará apenas com a luminosidade reduzida (direita), permitindo interação imediata ao toque.#watchOS8 #WWDC21 pic.twitter.com/3DBk97guuB — Diogo Pires (@diogopires21) June 10, 2021

Além disso, a Maçã quer facilicar as coisas para apps de terceiros (para que eles também se beneficiem desse novo recurso) com a nova API dedicada ao recurso. Desenvolvedores poderão especificar quais partes dos seus aplicativos precisam de atualizações frequentes e quais permanecem estáticas. Também haverá maneiras de dar mais destaque a certos elementos de exibição.

O watchOS 8 será disponibilizado pela Apple no outono do hemisfério norte (nossa primavera); a Maçã, contudo, já liberou a primeira versão beta dele e usuários interessados (participantes do Apple Beta Software Program) poderão começar a testar o sistema operacional no mês que vem.

Apple Watch Series 6 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac