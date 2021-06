Xbox Cloud Gaming chegará ao Brasil até o fim do ano; versão para Safari será liberada em breve

Parece que, depois de muitas idas e vindas, o segundo semestre de 2021 será aquele no qual os serviços de jogos na nuvem finalmente vão deslanchar e se expandir globalmente. A NVIDIA, por exemplo, já iniciou os testes do GeForce NOW no Brasil, e hoje a Microsoft prometeu que a sua própria plataforma também desembarcará por aqui até o fim do ano.

Em uma postagem no blog do Xbox, a empresa anunciou que o Xbox Cloud Gaming (anteriormente conhecido como xCloud) será lançado ainda este ano no Brasil, no México, no Japão e na Austrália. O serviço até já existe por aqui, mas somente em fase de testes limitada a poucos usuários — e somente no Android.

Com a expansão oficial, usuários do Xbox Game Pass Ultimate poderão acessar sua biblioteca de jogos a partir de qualquer dispositivo compatível, desfrutando de mais de 100 títulos da plataforma Xbox de forma completamente virtual — você poderá jogar na tela do seu iPhone ou iPad, por exemplo, simplesmente conectando um controle compatível. Seu progresso fica salvo na sua conta, e você pode retomar de outro dispositivo posteriormente.

Versão para Safari disponível em breve

A disponibilidade internacional não foi a única novidade anunciada pela Microsoft. A empresa anunciou também que a versão do Xbox Cloud Gaming para o navegador Safari sairá da fase beta e começará a ser disponibilizada oficialmente para usuários do Xbox Game Pass Ultimate “nas próximas semanas”.

Isso significa que, em países onde o Xbox Cloud Gaming já está disponível, donos de iPhones e iPads poderão começar a jogar em seus dispositivos da Apple muito em breve — quando o serviço chegar no Brasil, é bem provável que sua versão para Safari já esteja rodando bem redondinha de forma oficial.

Para contexto, como vocês provavelmente se lembram, a Microsoft desistiu de criar um aplicativo específico da plataforma para o iOS/iPadOS — por conta das limitações deveras restritivas da App Store — e preferiu levar o Xbox Cloud Gaming aos dispositivos da Apple por meio do navegador.

