Apple indica que “iPhones 13” terão tela de 120Hz

Mais cedo, nós comentamos alguns rumores quentes sobre os futuros “iPhones 13”. O primeiro deles diz respeito aos números dos modelos, que deram as caras no registros da Eurásia; o segundo revelou possíveis preços e especificações sobre a próxima geração dos smartphones.

Fato é: todos os anos, antes do lançamento dos novos iPhones, surgem muitos rumores envolvendo o smartphone. Alguns só se confiram pós-lançamento mesmo; outros, própria Apple acaba “entregando” antes da hora. Pois parece que foi exatamente isso que aconteceu em uma das sessões da WWDC21, intitulada “Otimização para telas de taxa de atualização variável” (“Optimize for variable refresh rate displays”).

Ainda que a empresa não tenha revelado nenhum hardware durante a keynote de abertura — nem mesmo o tão esperado MacBook Pro de 16″ —, o desenvolvedor Ryan Jones afirmou que essa pode ser uma pista de que a Maçã de fato implementará a taxa de atualização variável nos “iPhones 13”.

Os aparelhos viriam equipados com telas LTPO , capazes de oferecer taxas de atualização variáveis de até 120Hz (algo já dado como certo). Muito provavelmente, a Apple usará a mesma nomenclatura que já usa nos iPads Pro para o recurso — ou seja, os iPhones ganharia a tecnologia ProMotion.

iPhone 13 is definitely getting 120Hz. pic.twitter.com/R5OahOOdMw — Ryan Jones (@rjonesy) June 7, 2021 O iPhone 13 definitivamente vai ganhar 120Hz

Como estamos falando de um voltado exclusivamente para desenvolvedores, é bem provável que a Apple esteja “preparando o terreno” para que a tecnologia faça sua estreia no linha de iPhones.

Claro, tudo pode ser uma mera coincidência, mas é importante notar que as últimas quatro gerações do iPad Pro contam com telas ProMotion, mas apenas hoje, em 2021, a Apple dedicou uma sessão da WWDC ao assunto.

Além de uma maior taxa de atualização, a família dos “iPhones 13” provavelmente virá com um novo formato de câmeras nos modelos mais básicos, uma protuberância levemente maior e um notch menor. Há quem acredite também que o Touch ID no display, junto ao Face ID, poderá aparecer.

Adaptive-Sync no macOS

Ainda falando sobre taxa de atualização variável, a Apple anunciou, também nessa semana, que os Macs mais novos (rodando o macOS Monterey) receberão suporte ao modo Adaptive-Sync, voltado para monitores externos.

Quando um monitor compatível com a função for conectado a um Mac, usuários poderão ativar o novo modo selecionando uma opção de taxa de atualização variável em Preferências do Sistema » Monitores.

Isso beneficiará ainda mais usuários gamers, já que esses monitores podem ajustar ativamente sua taxa de atualização para corresponder à taxa de quadros do jogo, proporcionando uma jogabilidade mais suave e com baixa latência.

A Maçã disse que o Adaptive-Sync será suportado em qualquer Mac com Apple Silicon e em “muitos” dispositivos recentes equipados com chips Intel. Além disso, os aplicativos ou jogos devem ser executados em modo de tela inteira no macOS Monterey para que o modo Adaptive-Sync funcione.

O Adaptive-Sync é um recurso da especificação DisplayPort 1.2a e serve como base para tecnologias populares de tela de taxa de atualização variável, como AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, os quais serão compatíveis com Macs mais novos.

O que acham das novidades?

