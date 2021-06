Apple TV+: animação “Luck” terá voz de Whoopi Goldberg

A atriz Whoopi Goldberg (“Mudança de Hábito”) é a mais nova adição ao elenco de “Luck”, uma animação original que chegará em breve ao Apple TV+.

“Luck” (dirigido por Peggy Holmes e roteirizado por Kiel Murray) será uma aventura sobre a garota mais azarada do mundo, que acaba adentrando um mundo inédito de sorte e azar.

De acordo com informações do The Hollywood Reporter, Goldberg fará a voz da Capitã, a chefe de segurança da Land of Good Luck (“Terra da Boa Sorte”) — onde os eventos da animação se passam.

A personagem é descrita como tendo olhos de falcão vigilantes e aguçado senso de intuição, ainda mais do que seu conhecimento dos códigos de segurança da Luck, bem como um compromisso com seu trabalho de manter a má sorte de fora e proteger os centavos da Luck a todo custo.

Goldberg se juntará a Jane Fonda, que dará voz ao dragão que protagoniza “Luck”, CEO da Land of Good Luck.

Ainda não há detalhes sobre a data de lançamento da produção.