Boot Camp agora suporta trackpad de precisão do Windows

O Boot Camp pode ter morrido (ao menos até segunda ordem) nos Macs com M1, mas isso não significa que a Apple tenha abandonado a ferramenta que permite instalar o Windows nativamente em suas máquinas com processadores Intel. De fato, a empresa liberou recentemente uma atualização contendo um recurso há muito tempo pedido pelos usuários.

Como observado por alguns no Reddit, o Boot Camp 6.1.15, liberado ontem, traz suporte aos drivers de precisão de trackpad do Windows (ou Precision Touchpad, no original). Com isso, usuários do sistema operacional Windows no Mac via Boot Camp poderão ter uma experiência muito melhor no controle do cursor por meio do trackpad embutido.

Para quem não acompanha o mundo do Windows, os drivers de precisão do trackpad foram lançados conjuntamente pela Microsoft e pela Intel, em 2013, para melhorar um cenário pavoroso na qualidade dos trackpads de PCs. Como cada fabricante desenvolvia seus próprios drivers (ou adaptava até a última raiz do cabelo soluções de outras empresas), o sistema operacional carecia de uma experiência padrão de gestos e toques — isso sem falar em diversas máquinas com experiências ruins, quase defeituosas.

O hardware dos trackpads de Macs já é de alta qualidade por natureza, mas a chegada dos drivers ao Boot Camp certamente trará uma experiência melhor e mais padronizada ao usar o Windows nos computadores da Maçã. Além dos gestos padronizados, os drivers também poderão proporcionar uma melhor detecção de toque e rejeição de palma ao usar o teclado.

A notícia ruim é que nem todos os Macs suportarão os drivers de precisão do trackpad no Boot Camp. Apenas máquinas Intel com o chip de segurança T2 poderão desfrutar da novidade — ou, em outras palavras, os seguintes dispositivos:

iMac (27 polegadas, 2020)

iMac Pro

Mac Pro (2019)

Mac mini (2018)

MacBook Air (modelos de 2018 em diante, exceto o M1)

MacBook Pro de 13 polegadas (2020, exceto modelo M1)

MacBook Pro de 15 polegadas (2018 e 2019)

MacBook Pro de 16 polegadas

Você poderá personalizar os gestos do trackpad no próprio Windows, ou nos ajustes do Boot Camp. Boas novas, não?

