Google Meet lança planos de fundo dinâmicos na web

Em outubro passado, o Google lançou planos de fundo padrões e personalizados para o Meet; mais recentemente, o serviço ganhou planos de fundo de vídeos (dinâmicos) — inicialmente, apenas na web.

Publicidade

Esse recurso foi anunciado pela primeira vez com a interface da web do Google Meet renovada, que agora está amplamente implementada. Ou seja, além dos planos de fundo estáticos, agora você também pode selecionar os com vídeos.

Por enquanto, existem três opções de plano de fundo pré-definidas: sala de aula, festa e floresta. O Google diz que mais fundos assim serão lançados no futuro.

A partir de 30 de junho, os planos de fundo (seja de um vídeo ou de uma imagem) exigirão minimamente a versão 87 (lançada em novembro de 2020) do Google Chrome. Segundo a empresa, o recurso será disponibilizado para dispositivos móveis “nos próximos meses”.

Vale sempre notar que as chamadas “ilimitadas” (de até 24h) gratuitas do Google Meet estarão disponíveis até o fim deste mês — isso se o Google não resolver adiar tudo novamente, é claro.

via 9to5Google