Jason Sudeikis sugere que 4ª temporada de “Ted Lasso” poderá acontecer

“Ted Lasso” é um dos maiores sucessos de público e crítica do Apple TV+ até o momento, atraindo milhares de fãs e dezenas de prêmios ao longo do último ano — tanto é que a sua segunda temporada, marcada para estrear em 23 de julho, está sendo amplamente divulgada pela Maçã.

Os fãs da série, entretanto, ficaram tristes no fim do ano passado, quando o cocriador e produtor executivo Bill Lawrence afirmou que a produção provavelmente seria encerrada na terceira temporada. Bom — pelo visto, nem tudo está perdido!

Em uma entrevista ao Entertainment Weekly, o protagonista Jason Sudeikis deixou em aberto a possibilidade de a série continuar por mais temporadas. A razão? O caminhão de dinheiro da Apple, é claro.

[A hipótese de continuidade] se chama caminhão iMoney. Eu estou feliz que eles estejam pagando por essas três temporadas. Quanto ao que acontecerá depois disso, quem sabe? Eu não sei.

Vale lembrar que, na entrevista de Lawrence no ano passado, o produtor atribuiu o fim de “Ted Lasso” na terceira temporada ao próprio Sudeikis — nas palavras do co-criador, o protagonista (e roteirista) já teria as três temporadas bem planejadas, e não estaria disposto a passar mais tempo filmando na Inglaterra, considerando que tem sua família morando nos Estados Unidos. Sudeikis, entretanto, mostrou que pode estar mais aberto a uma continuidade da série.

Na entrevista, Sudeikis também falou sobre as expectativas dos fãs acerca da segunda temporada. O ator disse não se preocupar com as reações — algo que aprendeu no trabalho que o lançou ao estrelato, na série “Saturday Night Live”:

Eu não me preocupei com isso da última vez. Crie, destrua, crie, destrua. É isso que você aprende improvisando, e foi uma coisa que eu aprendi no “SNL”. Contanto que todos saibam o que é a série, e saibam por que ela é do jeito que é, isso é tudo que eu poderia oferecer a qualquer pessoa.

Muito bem, então — que a série possa continuar com seu caminho de sucesso, com três ou mais temporadas. 🙂

