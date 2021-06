YouTuber testa resistência do novo iPad Pro e resultado surpreende

Não há dúvidas de que o novo iPad Pro de 12,9″ veio equipado com as melhores tecnologias do mercado: agora ele conta com o chip mais poderoso da Apple, o M1, e com a belíssima tela Mini-LED. Há quem diga, inclusive, que talvez esse seja o tablet mais revolucionário desde que a Maçã apresentou a linha dos iPads Pro pela primeira vez.

Dados os investimentos mais caros na tecnologia da tela e no processador, o YouTuber Zack Nelson — do canal JerryRigEverything — decidiu comprovar se as mudanças afetaram a durabilidade do tablet profissional. Para isso, ele colocou o maior iPad Pro em seus rígidos testes!

Para começar, Nelson testou a durabilidade do vidro que cobre toda a tela. O resultado: ela aparenta riscos no nível 6 na Escala de Mohs, com arranhões mais profundos no nível 7.

O YouTuber também testou os Mini-LEDs em si, tentando queimá-los com alguns isqueiros. Acontece que os pixels ficam pretos e, após 17 segundos, se recuperam depois que o calor se dissipa — resultado bastante parecido com o de painéis LCD tradicionais.

Por fim, Nelson testou entortar o aparelho. A notícia boa é que o tablet sobreviveu… pelo menos um pouco. Apesar de ser inteiramente danificado, o iPad Pro não quebrou — diferentemente do mesmo teste realizado com o modelo de 2018. Infelizmente, ele dobrou permanentemente e tentar dobrar novamente (na direção contrária) fez com que a tela se danificasse ainda mais.

Isso significa que o tablet ainda continuará vivo, caso alguém sente “acidentalmente” nele, mesmo que fique completamente desfigurado. 😂

