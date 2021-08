Apple e INMET firmam acordo para alertas meteorológicos em iPhones

Não sei se você percebeu aí no seu iPhone mas, há algumas semanas, o aplicativo nativo Tempo (Weather) passou a mostrar avisos meteorológicos do INMET.

Ao questionar o Instituto Nacional de Meteorologia sobre a novidade, o MacMagazine foi informado que o INMET e Apple vinham negociando há alguns meses. No início de junho, o diretor mundial de marketing e produtos da empresa, Jud Coplan, anunciou que os dados do INMET foram integrados ao iOS, fazendo parte então, dos alertas de tempo severo dentro do aplicativo.

Para visualizar os avisos, basta manter o iPhone sempre atualizado. Assim que um aviso meteorológico for emitido para a sua localidade, toque no alerta. Eis um exemplo de como tudo funciona:

Com a integração, os avisos emitidos pelos meteorologistas do INMET passaram a ser visualizados gratuitamente (sem exigência de pagamentos adicionais e/ou que usuários cliquem/visualizem anúncios) pelos usuários do app Tempo assim que publicados.

Vale ressaltar que não se trata de uma novidade do iOS 15 — como falamos, o aviso já está funcionando há algumas semanas para quem está rodando o iOS 14.

Boa notícia para nós, brasileiros! 😉