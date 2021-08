Como apagar exercícios do Apple Watch no iPhone

Se você também é um feliz proprietário de um Apple Watch, deve saber que ele pode ser uma excelente companhia na hora dos exercícios. Com sensores e algoritmos avançados, é possível manter a saúde em dia de uma forma bem divertida por meio dos círculos de atividade.

Se você faz uso do app Exercício no relógio e, por algum motivo (um registro acidental, por exemplo), não deseja mais que uma certa atividade física fique registrada no Apple Watch e no app Saúde do iPhone, há uma maneira supersimples de excluir esses dados.

Confira o passo a passo a seguir.

Primeiro método

A maneira mais simples de fazer isso é pelo app Preparo Físico (Fitness). Abra-o no iPhone emparelhado com o relógio e, na aba “Resumo”, toque em “Mostrar Mais” ao lado de “Exercícios” para visualizar todos os registros.

Ao se deparar com algum exercício que não queira mais manter o registro, basta deslizar o dedo da direita para a esquerda em cima dele e tocar em “Apagar”.

Escolha se deseja deletar o exercício e os dados contidos no app Saúde ou apenas o exercício em si, mantendo os dados. Lembre-se que isso vai afetar os círculos de atividade, mas não as conquistas que você ganhou durante o exercício.

Segundo método

Opcionalmente, você também pode apagar os exercícios diretamente pelo app Saúde (Health).

Basta abrir o app, ir até a aba “Resumo” e depois em Mostrar Todos os Dados de Saúde » Exercícios » Mostrar Todos os Dados. Deslize então o dedo da direita para a esquerda no registro que deseja deletar e toque em “Apagar”.

Fácil, não é mesmo? ⌚️

