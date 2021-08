Como compartilhar a localização pelo WhatsApp, Telegram e mais

Os aplicativos de mensagens oferecem diferentes formas de comunicação: por texto, voz, fotos/vídeos e até ligações VoIP .

Uma função relativamente pouco usada, mas também disponível nesses apps, permite que você compartilhe a sua localização de forma temporária com alguma pessoa, possibilitando que ela saiba, em tempo real, onde você está no momento.

Confira, a seguir, como fazer esse procedimento no WhatsApp, no Telegram e no Mensagens da Apple.

Como compartilhar a sua localização pelo WhatsApp

No mensageiro mais popular do mundo, é supersimples compartilhar a sua localização com alguém. Abra a conversa desejada no app e toque no botão “+” (no canto inferior esquerdo). Depois, toque em “Mais…” e escolha a opção “Localização”.

Caso um aviso de “Localização exata desativada” apareça no topo do mapa, toque nele e permita o acesso à sua localização precisa. Toque em “Localização em tempo real” e escolha o tempo que deseja compartilhar essa informação: “15 minutos”, “1 hora” ou “8 horas”.

Além da localização, ainda é possível escrever uma mensagem que será enviada juntamente a ela. Feito isso, envie a mensagem normalmente tocando no botão azul.

Caso mude de ideia (sobre o compartilhamento da sua localização) antes do término do período estipulado, basta selecionar “Parar de compartilhar” e confirmar a ação novamente.

Como compartilhar a sua localização pelo Telegram

No Telegram, esse processo pode ser feito tanto no app para iPhones/iPads quanto no aplicativo do Apple Watch. Ele também está presente no Mac, mas atualmente não funciona bem.

No iPhone/iPad

Abra a conversa desejada, toque no botão representado por um clipe (no canto inferior esquerdo) e selecione “Localização”. Se estiver usando-o pela primeira vez, lembre-se de conceder o acesso à sua localização. Feito isso, selecione “Enviar minha localização atual”.

Caso queira, ainda é possível compartilhar a sua localização conforme você vai se movendo. Para que isso seja possível, você deve conceder ao app o acesso à localização em segundo plano. Toque em “Compartilhar em Tempo Real…” e escolha um dos períodos: “por 15 minutos”, “por 1 hora” ou “por 8 horas”.

Se mudar de ideia e quiser parar o compartilhamento, toque na mensagem enviada e em “Parar Compartilhamento”, na parte inferior da tela.

No Apple Watch

É importante frisar que, para compartilhar a sua localização pelo Apple Watch, o Telegram no iPhone precisa ter acesso à sua localização sempre. Você consegue alterar essa configuração indo em Ajustes » Privacidade » Serviços de Localização, selecionado o Telegram e mudando a opção para “Sempre”.

No aplicativo para o smartwatch da Maçã, basta selecionar a conversa desejada, tocar no ícone representado por um alfinete e em “Current Location”.

Como compartilhar a sua localização pelo Mensagens

Além de poder usar o Buscar para compartilhar a sua localização, também é possível fazer isso diretamente pelo Mensagens.

No iPhone/iPad

Abra a conversa e toque no nome da pessoa, no topo da tela. Se quiser fazer isso apenas durante um certo período, vá em “Compartilhar Localização” e escolha entre “Por uma hora”, “Até o Fim do Dia” ou “Indefinidamente”.

No Mac

No Mac, clique no botão “i”, no canto superior direito, e selecione “Enviar Minha Localização Atual”.

No Apple Watch

Abra a conversa pelo Mensagens e vá até o final da mensagem usando a Digital Crown. Em seguida, toque em “Enviar Localização”.

Bacana, não?! 📍😄