Como compartilhar a tela durante videochamadas no Telegram [iPhone, iPad e Mac]

Apesar de não ter ser tão popular quanto o WhatsApp, fato é que o Telegram oferece alguns recursos muito bacanas e diferenciados em relação aos seus concorrentes.

Um deles permite que você compartilhe a tela do seu smartphone ou computador durante uma videochamada. Isso pode ser interessante caso você precise mostrar uma apresentação do Keynote, por exemplo.

Veja só, a seguir, como fazer isso!

Como compartilhar a tela do iPhone/iPad durante uma videochamada

Abra o Telegram e escolha o contato/grupo desejado. Em seguida, toque no nome na parte superior e em “Vídeo”, para iniciar uma chamada de vídeo comum. Quando for atendido, toque no botão “Câmera” (no canto inferior esquerdo) e novamente nele até que apareça a prévia do vídeo.

Feito isso, deslize o dedo da esquerda para a direita para selecionar a opção “Tela”. Confirme selecionando Continuar » Iniciar Transmissão e espere até que a contagem regressiva termine. Lembre-se de que, a partir do momento que permitir, tudo o que aparecer na sua tela será mostrado para a outra pessoa.

Quando quiser terminar a chamada, volte para a conversa no aplicativo e toque no botão vermelho para encerrá-la.

Como compartilhar a tela do Mac durante uma videochamada

Caso faça uma chamada pelo app do Telegram para macOS, também é possível compartilhar a tela ou algum aplicativo que esteja aberto no computador.

Quando a tela de uma nova ligação aparecer no Mac, clique em “Tela” para iniciar o processo de compartilhamento.

Depois, escolha se deseja compartilhar a sua tela como um todo ou apenas algum app ou alguma janela específica.

Em seguida, clique no botão “Compartilhar” para iniciar. Isso é feito de forma imediata e a outra pessoa nem precisará aprovar nada.

Bem bacana, não?!