Facebook aprimora ferramenta para exportar dados de contas

O Facebook atualizou sua ferramenta que permite transferir dados da rede social para outras plataformas, facilitando ainda mais esse processo e adicionando suporte a dois novos serviços.

Além de uma nova experiência mais simples e intuitiva — é possível visualizar mais facilmente quais destinos e tipos de dados podem ser exportados —, o Facebook agora permite que usuários exportem tudo para o Photobucket e o Google Agenda.

Há, ainda, a opção de exportar os Eventos do Facebook, bem como a capacidade de iniciar simultaneamente várias transferências de dados para um mesmo destino.

Em seu comunicado, o Facebook também afirma que planeja continuar contribuindo com o Projeto de Transferência de Dados — desenvolvido por ele em parceria com o Google e a Microsoft —, ressaltando seu compromisso com a “inovação na portabilidade de dados em toda a indústria”.

