iOS 15, iPadOS 15 e tvOS 15 chegam às quintas betas [atualizado 2x: Xcode 13]

Atenção emissoras da re… digo, atenção testadores dos novos sistemas operacionais da Apple: já tem betas novas na área!

Exatas duas semanas após as quartas betas, a Maçã acaba de liberar as quintas versões de testes do iOS 15 (compilação 19A5318f ), do iPadOS 15 (idem) e do tvOS 15 ( 19J5325f ). Por ora, nada do macOS Monterey 12, do watchOS 8 ou do Xcode 13.

Em breve, essas novas compilações de testes também deverão ser disponibilizadas para os membros do Apple Beta Software Program.

Ficaremos de olho, é claro, em quaisquer novidades que pintarem nesses novos builds liberados hoje. 😉

Atualização10/08/2021 às 15:08

Saiu agora também, para desenvolvedores, o Xcode 13 beta 5 ( 13A5212g ).

Atualização II, por Eduardo Marques10/08/2021 às 17:20

Eis algumas mudanças sutis que surgiram na nova versão beta do iOS 15!

O ícone do app Tempo foi levemente modificado (o azul está um pouco mais escuro e a nuvem, um pouco mais opaca).

No Safari, quando a barra de endereços está recolhida, a Apple decidiu tirar o botão de reload — ele continua lá quando a barra está maior, contudo.

Já o Safari no iPadOS 15 ganhou um destaque maior para a aba que está sendo visualizada no momento e uma nova opção que deixa os ícones maiores na tela inicial. Há, também, um novo ajuste em “Acessibilidade” para mostrar cores nas barras superior e inferior do navegador.

O ícone que leva ao app Câmera, na Central de Controle, está de visual novo, bem como o do Reconhecimento de Sons (agora com ondas sonoras e uma lupa).

Ao desligar o iPhone, a Apple agora alerta que o aparelho ainda poderá ser localizado mesmo depois de desligado, oferecendo a opção de desligar o recurso temporariamente — obviamente, será preciso digitar a senha do aparelho para isso. O alerta aparecerá apenas nos dispositivos compatíveis com o recurso, é claro.

Por fim, temos algumas pequenas mudanças nas notificações recebidas enquanto o aparelho está no modo Foco (na Central de Notificações), novas telas de boas-vindas nos apps Fotos, Lembretes, Casa e Mapas (ainda em inglês, vale notar), um novo indicador na App Store que informa quando você está usando uma versão de testes (do TestFlight) de um determinado app e mais!

Hey that’s cool. iOS 15 Beta 5 pic.twitter.com/h27YrnlsXL — Ryan Jones (@rjonesy) August 10, 2021

Veremos se outras novidades pintarão por aí sobre os novos sistemas. 😉

