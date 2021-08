iPhones e Macs de 2022 poderão incorporar chips de 3nm

Um post do DigiTimes que será publicado na íntegra amanhã aponta que os iPhones e Macs de 2022 poderão incorporar chips fabricados em um processo de apenas 3 nanômetros.

Publicidade

De acordo com a prévia, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), principal fornecedora de chips da Apple, já estuda iniciar a produção em massa desses processadores visando entregá-los no segundo semestre do próximo ano.

A TSMC está a caminho de mover sua tecnologia do processo de 3nm para a produção em massa no segundo semestre de 2022 para dispositivos da Apple, para iPhones e computadores Mac, de acordo com fontes da indústria.

Em junho passado, rumores apontavam que a TSMC teria inaugurado uma nova fábrica para começar a produzir os chips de 3nm, mas o DigiTimes não comentou como a Apple se beneficiaria com isso. Agora, tudo indica que, dois anos após o lançamento de chips baseados no processo de 5nm, a Maçã estuda saltar direto para os 3nm, como já era esperado.

Ainda assim, é bom lembrar que a empresa já reservou toda a capacidade de produção da TSMC para chips de 4nm para os Macs com Apple Silicon. O post, contudo, ainda não nos dá um cronograma de quando esses dispositivos poderão estrear com os processadores em questão. Para os iPhones deste ano, contudo, acredita-se que a empresa usará uma versão aprimorada do processo de 5nm.

Publicidade

Como mencionamos, o artigo completo será publicado amanhã e provavelmente nos dará mais detalhes de como (e quando) a Apple pretende lançar seus produtos com os chips baseados no processo de 3nm.

Ficaremos de olho em tudo! 👀

via MacRumors