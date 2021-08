John Lithgow junta-se ao elenco de “Killers of the Flower Moon”, do Apple TV+

Mais um dia, mais uma adição ao elenco cada vez mais cheio de “Killers of the Flower Moon”, o aguardadíssimo filme de Martin Scorsese que estreará no Apple TV+ em uma data ainda não divulgada. A chegada de hoje, segundo a Variety, é do ator John Lithgow.

Um dos atores mais respeitados da sua geração, Lithgow é conhecido por filmes como “O Escândalo”, “Interestelar”, “Planeta dos Macacos: A Origem” e “O Amor é Estranho”, além de séries como “Dexter” e “The Crown”. Ele tem duas indicações ao Oscar e já recebeu dois Globos de Ouro, dois prêmios Tony e seis prêmios Emmy.

Pouco se sabe sobre o papel de Lithgow em “Killers of the Flower Moon” — até o momento, falou-se apenas que ele interpretará um promotor local. O filme, como sabemos, é baseado no livro jornalístico homônimo de David Grann e girará em torno de uma série de assassinatos na nação indígena Osage, no Oklahoma da década de 1920 — um caso que envolve, inclusive, o (então recém-fundado) FBI.

Além de Lithgow, o filme já tem um elenco estreladíssimo, composto por Leonardo DiCaprio (“O Lobo de Wall Street”), Robert De Niro (“Touro Indomável”), Jesse Plemons (“Breaking Bad”), Lily Gladstone (“Certas Mulheres”), Brendan Fraser (“A Múmia”), William Belleau (“A Saga Crepúsculo: Eclipse”), Louis Cancelmi (“O Irlandês”), Tatanka Means (“I Know This Much is True”), Michael Abbott Jr. (“The Death of Dick Long”), Pat Healy (“Bad Education”) e Scott Shepherd (“Ponte dos Espiões”), além dos cantores e compositores Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Considerando a história e a magnitude do elenco, é certo que estamos lidando com um épico e tanto — e nas mãos de um dos maiores cineastas vivos, parece que vem coisa muito boa por aí. Vamos aguardar!

