MacBook Air colorido e com Mini-LED poderá ser lançado em meados de 2022

Não é de hoje que rumores sobre os próximos MacBooks Air pipocam por aqui. Na verdade, eles começaram no fim de 2020, quando Ming-Chi Kuo afirmou que novos laptops redesenhados chegariam no segundo semestre deste ano.

Publicidade

Pois, hoje, o analista chinês confirmou que a Apple, de fato, planeja lançar novos MacBooks Air não apenas com um novo design, mas também com diversas opções de cores e display Mini-LED. Sua previsão, contudo, é de que os novos aparelhos chegarão apenas em meados de 2022.

Kuo disse ainda que o novo MacBook Air apresentará um “design totalmente novo” com um formato semelhante ao dos futuros modelos do MacBook Pro — que deverão ter um aspecto mais “flat” e processadores mais potentes. Esses detalhes vão ao encontro de rumores antigos assinados por outras fontes, como Mark Gurman (da Bloomberg) e Jon Prosser.

Acredita-se que a fabricante chinesa BOE fornecerá as telas Mini-LED para esse novo dispositivo, enquanto a LG e a Sharp fornecerão os mesmos displays para os modelos Pro.

Publicidade

As dúvidas que ainda pairam dizem respeito ao preço e ao chip da nova máquina. Kuo disse não ter certeza se a fabricação do MacBook Air atual (com o chip M1) será encerrada depois que o modelo com Mini-LED entrar em produção em massa, nem se isso poderá ter um real efeito sobre os preços que já conhecemos.

Caso a produção do MacBook Air mais recente seja mesmo encerrada, o preço do novo modelo provavelmente partirá dos mesmos US$1.000. No entanto, caso ele continue disponível, Kuo acredita que poderá receber um corte de preço.

Aguardemos, portanto, mais novidades sobre os futuros devices… ⌛

MacBook Air de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: em até 12x de R$1.083,25

Características: chip M1

Cores: cinza espacial, dourado ou prateado

Lançamento: 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors