Novos acessórios MagSafe da elago organizam a sua mesa

A elago é conhecida pelos seus acessórios de muitíssima qualidade, e os de hoje não são diferentes. A empresa anunciou três novos acessórios compatíveis com o Carregador MagSafe que são perfeitos para diminuir a confusão de cabos na sua mesa.

Publicidade

Todos eles são feitos para que você acople ou um Carregador MagSafe ou um cabo magnético de Apple Watch — então, é necessário que você forneça seu próprios carregadores, já que a elago não os inclui na caixa.

MS5 Duo Charging Stand

O primeiro anunciado foi o MS5 Duo Charging Stand que, como o nome já diz, é uma base feita para carregar o iPhone 12 na posição vertical. Ela possui um design geométrico e sua superfície é feita de silicone, a fim de não arranhar o seu aparelho.







A nomenclatura Duo quer dizer que o stand é feito para acoplar tanto o Carregador MagSafe, como também o cabo do Apple Watch — para que você possa recarregar ambos de forma simultânea.

O acessório está disponível em uma única opção dual tone (cinza escuro e índigo) e custa US$26.

MagSafe Charging Hub Duo

O segundo acessório apresentado é o MagSafe Charging Hub Duo, uma base de silicone na qual você pode esconder duas unidades do Carregador MagSafe na parte inferior. O intuito do acessório é manter a sua mesa mais organizada, mesmo se você tiver mais de um carregador nela.







O MagSafe Charging Hub Duo está disponível nas cores preta, índigo, pink sand e stone, também por US$26.

MagSafe Charging Hub Trio 1

O último acessório anunciado foi o MS MagSafe Charging Hub Trio 1 que, como o nome indica, tem espaço para carregar até três dispositivos ao mesmo tempo — um para acoplar o Carregador MagSafe, outro para o cabo do Apple Watch e um último para encaixar um cabo Lightning, a fim de recarregar os AirPods.







Mais do que nunca, esse é o acessório perfeito para diminuir a bagunça dos cabos na sua mesa. O Charging Hub Trio 1 está disponível nas cores preta, cinza-escuro e pink sand, dessa vez por US$27.

Vale notar que todas as opções listadas acima funcionam somente com aparelhos da família iPhone 12, visto que eles são os únicos (ainda) a contar com a tecnologia MagSafe.

Publicidade

Belas opções, não?

via Cult of Mac