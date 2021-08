Parallels Desktop 17 chega com suporte ao macOS Monterey 12

O Parallels Desktop é um dos softwares de virtualização mais conhecidos do mercado — e não é por menos, já que ele é sinônimo de desempenho e agilidade.

Digo isso pois foi lançado, hoje, o Parallels Desktop 17 — o qual oferece suporte antecipado ao macOS Monterey 12 e ao Windows 11 (ambos em versão de testes) em Macs com chips Intel ou Apple Silicon.

Entre as melhorias, o Parallels Desktop 17 reinicia o macOS, o Windows e o Linux até 38% mais rápido, além de fornecer um desempenho até 25% melhor em gráficos 2D e um aumento de 6x no processamento gráfico OpenGL.

Em Macs com Apple Silicon, precisamente, o tempo de inicialização do Windows está 33% mais rápido, com desempenho até 20% melhor no Insider Preview do Windows e desempenho do DirectX 11 até 28% mais rápido.

Vale notar que, em Macs com chips Intel, você pode executar versões anteriores do Windows — desde o Windows 2000. Também dá para executar versões de legado do macOS até o OS X, além de oito distros diferentes de Linux.

No entanto, as opções do sistema operacional são mais limitadas em Macs M1. Nesse sentido, o Parallels Desktop 17 só pode executar Windows 10 e 11 e apenas quatro versões de Linux — e nenhuma versão anterior do macOS.

É possível, ainda, virtualizar o macOS Monterey 12 tanto em Macs com Apple Silicon quanto chips Intel — inclusive, o sistema pode rodar simultaneamente como host e convidado, com a versão mais recente do Parallels Desktop. O processo para criar a máquina virtual do sistema está detalhado nessa página.

Outras novidades da versão mais recente incluem drivers de vídeo para uma experiência aprimorada de jogos no Windows, reconhecimento do status da bateria do Mac (no Windows), gerenciador de recursos automáticos, entre outros.

Usuários atuais do Parallels Desktop (que adquiram uma licença vitalícia) podem atualizar para a versão mais recente por US$50.

Aos interessados em adquirir uma nova licença, o Parallels Desktop 17 está disponível por US$80 na assinatura anual ou US$100 na licença vitalícia. Já as edições Pro e Business custam US$100 por ano.

