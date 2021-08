Pesquisa: você comprará algum dos “iPhones 13”?

O lançamento dos próximos iPhones, cujos nomes provavelmente seguirão o raciocínio da linha atual — ou seja, “iPhones 13” — está cada vez mais próximo, uma vez que neste ano eles deverão ser apresentados em setembro, diferentemente do ano passado (quando tudo atrasou um pouco por conta da pandemia).

Pensando em avaliar como os consumidores se sentem em relação aos futuros modelos, a SellCell realizou uma pesquisa de intenção de compra dos “iPhones 13” nos Estados Unidos — e os prospectos são… mistos.

De acordo com a pesquisa, 44% dos usuários entrevistados (que já possuem um iPhone) pretendem adquirir algum dos próximos modelos — enquanto 56% disseram não estar interessados. Apesar disso, a porcentagem de possíveis futuros compradores representa um aumento de 2,7% em relação a uma pesquisa semelhante feita em 2020 sobre a intenção de compra dos iPhones 12.

Mais precisamente, 7% responderam que avaliam comprar o “iPhone 13 mini” (5,4″); 38,2% das pessoas pretendem comprar o “iPhone 13” (6,1″); 24% estão inclinados a adquirir o “iPhone 13 Pro” (6,1″) e 30,8% têm a intenção de comprar o “iPhone 13 Pro Max” (6,7″).

Ainda de acordo com os resultados, o (suposto) recurso pelo qual os clientes estão mais entusiasmados (22%)‌ é a tela com alta taxa de atualização (de 120Hz). Além disso, 18,2% dos entrevistados querem um Touch ID sob o display, enquanto 16% anseiam pela Tela Sempre Ativa e, por fim, 10,9% estão entusiasmados com a perspectiva de um recorte frontal (notch) menor.

Com relação às possíveis outras novidades deste ano, cerca de 27,3% dos entrevistados disseram que comprariam o “Apple Watch Series 7”, enquanto 12,9% das pessoas afirmaram estar interessadas nos AirPods de terceira geração.

Pesquisa com leitores

Como a pesquisa acima foi feita nos EUA, nós do MacMagazine queremos saber de vocês: quem aí está interessado nos próximos iPhones? E qual possível recurso (entre os tantos especulados) mais lhe chama a atenção?

Responda abaixo ou por esse link:

Nós compartilharemos os resultados em breve. Participe! 😉

via MacRumors