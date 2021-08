Promoções na App Store: Starlight, Severed, iWriter Pro e mais!

Nesta terça-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Explore o céu em seu iPhone ou iPad com o Starlight, criado pela Gyrocade.

Aponte seu dispositivo para o céu e tenha acesso ao universo mágico de estrelas, planetas e constelações. No total, mais de 100.000 estrelas, 88 constelações e todos os planetas fazem parte do banco de dados do app.



Nota na App Store

Minha nota

Simples, divertido e educativo, baixe agora! 😉

Abaixo outros aplicativos/jogos que juntos, somam mais de R$142 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS/tvOS

Jogo de aventura.

Puzzles.

Utilitário para imagens.

Aventura para os pequenos.

Jogo de ação.

Sons para dormir.

App para macOS

Editor de texto.

Aproveitem as ofertas até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Respeite o distanciamento social, use máscara (de preferência PFF2 ou N95) em locais públicos e vacine-se (se já chegou a sua hora de vacinar). 🏠😷💉