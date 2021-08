Rumor: Samsung prepara telas OLED para iPads e MacBooks

De acordo com uma nova reportagem do The Elec, a Samsung Display estaria nos estágios iniciais de produção de telas OLED que poderão ser usadas em futuros modelos do iPad e do MacBook Pro — “confirmando” rumores passados de que a Apple pretende expandir o uso desses displays para Macs e iPads no ano que vem.

Segundo as informações, a nova linha “Gen 8.5” da Samsung será usada para entregar telas OLED primeiro para um futuro iPad, chegando posteriormente ao MacBook Pro.

Mais precisamente, a tecnologia de produção da sul-coreana é voltada para dispositivos com telas de “10 polegadas ou mais” — o que bate com rumores de que a Apple atualizará o iPad (Air) de 10,9″ com uma tela desse tipo.

Ainda de acordo com a reportagem, a Samsung está planejando produzir até 6 milhões de displays OLED até o fim de 2021.

Vale notar que o próprio The Elec disse, no fim do ano passado, que o especulado iPad Pro com display OLED seria lançado ainda no segundo semestre de 2021 — mesmo com a atualização, no começo deste ano, que trouxe o display Mini-LED (Liquid Retina XDR) para o modelo topo-de-linha.

Considerando que agora eles falam de 2022, é cada vez mais improvável que esse upgrade ocorra ainda este ano. Veremos.

via iMore