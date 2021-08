Safari do iOS 15 ganhará suporte ao codec WebM para áudio

Demorou, mas parece que finalmente a Apple está adotando para valer o suporte ao WebM de forma mais ampla.

Para aqueles que não sabem, o WebM é um codec multimídia introduzido pelo Google há mais de dez anos. Ainda que tenha sido lançado na década passada, o Safari (para macOS) só começou a suportá-lo no ano passado, com o lançamento do Big Sir.

Hoje, contudo, foi descoberto que o iOS/iPadOS 15 beta 5 ganhou suporte ao WebM para áudio no navegador móvel (em iPhones, iPads e iPods touch).

A função ainda está em fase de testes e, por enquanto, pode ser habilitada a partir da configurações avançadas do Safari. O 9to5Mac, entretanto, encontrou informações nos códigos do sistema as quais confirmam que o codec deverá vir habilitado por padrão de agora em diante.

Vale notar que o Safari já adotou, há algum tempo, o WebP — formato de imagens ligado ao WebM (e também desenvolvido pelo Google) tanto em Macs quanto em iPhones, iPads e iPods touch.

Dessa forma, era mesmo questão de tempo até que a Apple adicionasse suporte ao codec WebM no Safari do iOS/iPadOS. Vamos ver se a empresa expande isso logo também para vídeos em mobile.