Xiaomi lança Mi Mix 4 com câmera de selfies embutida na tela

Se vocês acompanham os lançamentos da Xiaomi, sabem que a linha Mi Mix é reservada para introduzir novas tecnologias ou novos paradigmas de design na fabricante — foi assim com o modelo original (com tela quase sem bordas), com o Mi Mix 3 *das câmeras frontais deslizantes) e com o dobrável Mi Mix Fold. E será assim, agora, com o recém-anunciado Mi Mix 4.

A grande novidade, aqui, é que estamos falando do primeiro smartphone da empresa a incluir na sua lista de especificações uma câmera frontal embutida sob a tela — tecnologia com a qual (pelo visto) a Apple já tem flertado há algum tempo, mas ainda longe de qualquer resultado concreto.

Com a câmera embutida, a Xiaomi consegue criar um aparelho que é todo tela na sua parte frontal, sem recortes ou gambiarras motorizadas para implementar a câmera de selfies — e, de fato, os engenheiros da empresa levaram a sério o compromisso de eliminar as bordas, adicionando somente (por razões técnicas) um queixo quase imperceptível na porção inferior do aparelho.

O painel OLED tem 6,67 polegadas e cantos ligeiramente curvos; a resolução é FHD+ e a taxa de atualização chega a 120Hz. A parte que acomoda a câmera frontal tem “microfuros” que permitem a passagem de luz e é, segundo a Xiaomi, “virtualmente invisível”. A câmera frontal em si tem 20MP e seu posicionamento não afeta a qualidade das imagens, segundo a fabricante.

Ainda no quesito câmeras, temos na parte de trás um sensor de 108MP da Samsung, uma ultra-angular de 13MP e uma teleobjetiva (com lente periscópio de aproximação 5x) de 8MP. O processador é o Snapdragon 888 Plus, da Qualcomm, e temos 8GB ou 12GB de RAM .

Assim como outros aparelhos recentes da empresa, uma grande aposta da Xiaomi está na bateria — e na sua potência de carregamento. Trata-se de um componente de 4.500mAh que pode ser recarregado a 120W (com fio) ou 50W (sem fio); no carregamento via cabo, você pode obter uma carga completa no aparelho em menos de 15 minutos. Assombroso!

Para lidar com toda essa potência, o Mi Mix 4 tem um sistema de resfriamento baseado em placas de grafeno — que, segundo a Xiaomi, não deixará a temperatura do smartphone ultrapassar os 37ºC.

O Mi Mix 4 será lançado inicialmente na China, com a pré-venda começando amanhã e entregas a partir do dia 16/8. Serão quatro modelos: o mais barato (com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento) sairá por ¥5.000 (cerca de R$4.000), enquanto o mais caro (com 12GB/512GB) custará ¥6.300 (~R$5.000).

