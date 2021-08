10 calendários públicos para você adicionar ao seu iPhone, iPad ou Mac!

Existem dois tipos de pessoas: aquelas que deixam tudo marcadinho em seus calendários para lembrarem de um evento, e aquelas que, por algum ato divino, sempre se lembram dos seus compromissos.

Se você faz parte do primeiro grupo, então está com sorte. O nosso leitor Rodrigo Rodrigues criou dez calendários muito úteis, sobre os mais diversos temas, para você adicionar ao seu iPhone, iPad e Mac — e não perder nenhum compromisso!

A seleção abaixo inclui calendários de eventos esportivos (incluindo partidas de futebol, lutas do UFC, corridas da Fórmula 1, etc.) e de entretenimento (programação do Rock in Rio e lançamento de filmes da Marvel/DC).

Eis os calendários disponíveis e seus respectivos links:

Eurocopa : http://bit.ly/copacalendario

: http://bit.ly/copacalendario Copa América : http://bit.ly/copacalendario

: http://bit.ly/copacalendario Mundial de MotoGP : http://bit.ly/motogpcal

: http://bit.ly/motogpcal Champions League : http://bit.ly/calchampions

: http://bit.ly/calchampions Copa do Mundo : http://bit.ly/copacalendario

: http://bit.ly/copacalendario Mundial de Clubes : http://bit.ly/mundialclubescal

: http://bit.ly/mundialclubescal Mundial de Fórmula 1 : http://bit.ly/calendariof1

: http://bit.ly/calendariof1 UFC : http://bit.ly/calendarioultimate

: http://bit.ly/calendarioultimate Lançamentos Marvel e DC : http://bit.ly/calmarveldc

: http://bit.ly/calmarveldc Principais shows do Rock in Rio: http://bit.ly/calendariorockinrio

Como assinar um calendário

Para assinar qualquer um dos calendários no iPhone/iPad, basta ir em Ajustes » Calendário » Contas e tocar na opção “Adicionar Conta”. Escolha então a opção “Outra”, depois “Adicionar Assinatura de Calendário” e cole o link do calendário escolhido.

No Mac, basta abrir o app Calendário e clicar em Arquivo » Nova Assinatura de Calendário… na barra de menus. Depois é só colar a URL do calendário em questão, escolher os ajustes de acordo com a sua preferência e pronto!

Depois disso, todos os eventos do calendário escolhido aparecerão diretamente no aplicativo Calendário dos seus aparelhos e serão atualizados automaticamente. Vale notar que todos eles também podem ser adicionados ao Google Agenda.

Lembrando que, há alguns dias, publicamos no nosso canal do YouTube um vídeo explicando como dominar o aplicativo Calendário da Apple. Temos, também, um vídeo mais antigo explicando como assinar calendários no seus devices.

Ah, e se você não deseja perder nenhuma data ou feriado comemorativo, dias importantes na história da Apple, eventos da Maçã e aniversários referentes ao MacMagazine, vale a pena assinar o nosso calendário, também!

Já escolheu o seu calendário? Eu, particularmente, não perco mais nenhum lançamento da Marvel. 😜