39% dos nossos leitores dizem que não comprarão o “iPhone 13”

Ontem mesmo, publicamos aqui no site dados de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos sobre a intenção de compra da linha “iPhone 13” (ou “iPhone 12s”, chame a Apple como quiser).

Publicidade

Aproveitamos e colocamos no ar uma pesquisa semelhante, feita por nós. Em menos de 24 horas, coletamos 1.591 respostas e lhes trazemos, aqui, os resultados.

Qual das novidades rumoradas para a linha “iPhone 13” mais lhe interessa?

O gráfico acima pode ser um pouco confuso, então aqui estão, na ordem, as respostas mais escolhidas:

29,4%: Touch ID sob a tela

Touch ID sob a tela 24,6%: baterias maiores

baterias maiores 13,8%: tecnologia ProMotion (120Hz)

tecnologia ProMotion (120Hz) 11%: câmeras melhores

câmeras melhores 7,7%: notch menor

notch menor 5%: chip “A15”

chip “A15” 4,2%: Tela Sempre Ativa

Tela Sempre Ativa 2,5%: recarga mais rápida

recarga mais rápida 1%: versão de 1TB

versão de 1TB 0,8%: novas cores

Curiosa ou ironicamente, a resposta mais selecionada dificilmente concretizar-se-á; sim, rumores recentes já derrubaram a possibilidade de vermos um Touch ID sob a tela nos “iPhones 13”, jogando isso somente para o ano que vem.

Publicidade

Todavia, a partir dali praticamente tudo deverá rolar — as dúvidas maiores ficam para uma recarga mais rápida e a versão de 1TB.

Você pretende comprar um “iPhone 13”?

Conforme destacamos no título, 39% dos nossos leitores dizem que não pretendem, de jeito nenhum, comprar um modelo da linha “iPhone 13”.

Todavia, 29% estão certos de que comprarão e 32% pretendem comprar, mas ainda estão com uma certa dúvida — provavelmente, uma parte desses está justamente esperando a Apple confirmar (ou não) as novidades listadas na pergunta anterior.

Publicidade

Se imaginarmos que um terço desses não comprarão pela ausência de Touch ID sob a tela, podemos chutar que cerca de metade dos nossos leitores comprarão o “iPhone 13”.

Se você comprasse um “iPhone 13”, qual modelo escolheria?

Aqui, mais uma vez temos um indício do porquê de a Apple pretender matar o modelo “mini” dos iPhones no ano que vem: ele foi a opção menos selecionada entre os leitores, com apenas 9% das escolhas.

No outro extremo, o “iPhone 13 Pro Max” é o mais queridinho hoje em dia com 38% das respostas, seguido pelo “iPhone 13 Pro” com 28% e então pelo “iPhone 13” normal, com 25%.

Alguma grande surpresa ou tudo dentro do esperado, pessoal? 😉