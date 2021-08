AirPods Pro/Max se vincularão ao ID Apple no iOS 15

Como anunciado pela Apple durante a WWDC21, em junho passado, os AirPods Pro e Max ganharão algumas boas novidades com o lançamento do iOS 15 — incluindo melhorias no rastreamento desses gadgets pela rede Buscar (Find My).

Mais precisamente, os fones de ouvido topos-de-linha da Maçã usarão o Bluetooth para compartilhar a localização com o seu iPhone/iPad quando você estiver perto deles — de forma semelhante à Busca Precisa dos AirTags. A localização deles também será exibida em um mapa, mesmo quando os fones não estiverem conectados ao seu iPhone ou iPad.

Para isso, os AirPods Pro e Max serão vinculados a um ID Apple, como descoberto pelo 9to5Mac no código da versão beta mais recente do iOS 15. Ainda não se sabe como isso será diferente do sistema atual da Apple, o qual já associa os AirPods a um ID Apple para facilitar a configuração automática em outros dispositivos conectados à mesma conta — fato é que isso permitirá uma melhor integração com a rede Buscar.

Infelizmente, os AirPods de primeira e segunda gerações não serão compatíveis com a Busca Precisa e nem com essa nova integração com o ID Apple.

O 9to5Mac também descobriu animações e textos de advertência que ilustram o processo de conexão ou remoção dos AirPods de um ID Apple.





Esses AirPods estão vinculados ao seu ID Apple. Removê-los permitirá que outra pessoa os configure na rede Buscar. A remoção desses AirPods permitirá que outra pessoa configure a rede Buscar e ele não estará mais vinculado ao seu ID Apple.

Vale notar que esses recursos ainda estão em desenvolvimento e provavelmente exigirão uma atualização de firmware para os AirPods Pro/Max quando o iOS 15 for oficialmente lançado.

