Apple e Corellium chegam a acordo sobre emulador do iOS

Depois de muita briga, enfim a calmaria: Apple e Corellium chegaram, nesta semana, a um acordo sobre o processo de violação de direitos autorais movido pela Maçã relacionado ao software de virtualização da Corellium, que copiava o iOS. As informações são do The Washington Post.

Mais precisamente, a Corellium comercializa uma versão (então desaprovada pela Apple) do iOS para desenvolvedores e pesquisadores de segurança que permite a eles detectar bugs, falhas e outras vulnerabilidades. A Apple, entretanto, alegou que esses produtos infringem direitos autorais que cobrem o iOS, o iTunes e outras tecnologias.

Fato é que o caso iria a julgamento no dia 16 de agosto (próxima segunda-feira), mas ambas as partes concordaram em resolver a ação antes disso, de acordo com os autos do tribunal vistos pelo TWP.

Segundo a reportagem, os termos do acordo são confidenciais; ao que tudo indica, entretanto, ele não inclui a suspensão da venda ou distribuição da ferramenta da Corellium, a contragosto da Apple.

Motivado pela iminência do acordo ou não, o COO da Corellium, Matt Tait, defendeu os futuros recursos do iOS/iPadOS 15 e do macOS Monterey para inibir o abuso e a pornografia infantil, argumentando que “a potencial expansão do sistema por meio da modificação do banco de dados é um risco improvável”.