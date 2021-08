Apple ensina a gravar/editar vídeos em loop com o app Clips

Atenção para a dica, criadores de conteúdo: a Maçã publicou hoje no YouTube uma nova sessão do Today at Apple. O mais novo vídeo dá dicas de como gravar e editar vídeos em loop usando o aplicativo Clips.

Publicidade

A sessão, com pouco mais de nove minutos, é apresentada por Jahmyra, profissional criativa do Today at Apple. Junto a ela, o diretor americano Romain Laurent ensina a gravar um vídeo simples de loop e combinar o movimento, além de adicionar recursos, finalizar e exportar sua criação no aplicativo Clips — tudo isso, claro, tirando proveito dos iPhones 12.

O vídeo é voltado para quem quer gravar vídeos apenas com o aparelho, sem acessórios. Mas Laurent também dá dicas para quem tiver um bastão de selfies ou um tripé em casa. 😉

Aprenda a dirigir, gravar e editar a magia dos vídeos em loop no iPhone com o diretor Romain Laurent e Jahmyra, do Today at Apple.

O Today at Apple é uma iniciativa da empresa, lançada em 2017, que tem como objetivo atrair mais pessoas às Apple Stores. Durante as sessões, abertas ao público, usuários têm breves aulas/workshops sobre como desfrutar ao máximo seus diversos produtos.

As sessões migraram para o formato online por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e têm sido retomadas gradualmente em algumas lojas — ainda que os eventos online continuem acontecendo normalmente.

Publicidade

Se você não está acompanhando, essa é a terceira sessão publicada no YouTube. A primeira aula ensinou a se desenhar como um personagem das tirinhas “Peanuts”; já a segunda deu dicas de como tirar e editar fotos com aspectos sobrenaturais usando o modo Noite das câmeras dos iPhones 12.

iPhones 12 Pro e 12 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.899,10

Preço parcelado: em até 12x de R$916,58

Cores: grafite, prateada, dourada e azul-pacífico

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Lançamento: outubro de 2020 Comprar

iPhones 12 mini e 12 de Apple Preço à vista: a partir de R$6.299,10

Preço parcelado: em até 12x de R$583,25

Cores: branca, preta, azul, verde, roxa e (PRODUCT)RED

Capacidades: 64GB, 128GB ou 256GB

Lançamento: outubro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.