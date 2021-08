Como alterar o idioma do iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e mais

Logo quando você liga pela primeira vez um dispositivo da Apple, seja ele qual for, uma das primeiras escolhas que você deve fazer é qual idioma quer usar. A partir disso, é possível usar o sistema operacional e os apps instalados na língua escolhida.

Porém, isso não impede que você mude de ideia e queira usar os seus aparelhos em um idioma diferente — o que pode ser uma boa ideia até para quem está querendo aprender uma língua nova, por exemplo.

Veja só, a seguir, como é fácil fazer isso em todos os dispositivos da Apple.

Como alterar o idioma no iOS/iPadOS

Vá em Ajustes » Geral » Idioma e Região » Idioma do [iPhone/iPad/iPod touch], escolha aquele que deseja usar no dispositivo e confirme. O aparelho levará alguns segundos para reiniciar e aplicar o idioma.

Como alterar o idioma no watchOS

No Apple Watch, você precisa fazer isso pelo iPhone que está emparelhado com ele. Abra o aplicativo Watch, vá em Geral » Idioma e Região » Personalizado » Idioma do Apple Watch e escolha o desejado.

Confirme novamente e aguarde alguns segundos para que o relógio seja reiniciado e a mudança seja aplicada.

Como alterar o idioma no macOS

No Mac, vá em Preferências do Sistema » Idioma e Região. Na aba “Geral”, clique no botão de “+” na barra lateral esquerda, escolha um novo idioma (ou busque um específico na barra de busca) e selecione “Adicionar”.

O sistema lhe alertará que, ao mudar o idioma do computador, alguns aplicativos podem não alterar automaticamente a língua ao fazer essa mudança, sendo necessária uma reinicialização da máquina. Confirme selecionando “Usar [idioma]”.

Para excluir algum idioma, selecione ele na barra lateral e clique no botão “-“, na barra lateral esquerda. Já se quiser alternar rapidamente entre os idiomas (caso tenha selecionado vários), arraste-o para que ele fique no topo dessa lista.

Como o macOS tem suporte a múltiplos usuários, o bacana é que você pode usar o sistema num idioma diferente de outra pessoa que também tenha conta na mesma máquina. A configuração é por usuário.

Como alterar o idioma no tvOS

Na set-top box da Maçã, também é possível alterar o idioma desejado. Para isso, vá em Ajustes » Geral » Idioma da Apple TV e selecione aquele que quiser.

Como alterar o idioma do HomePod

Apesar de ainda não estar disponível em português, a Siri do HomePod fala mais alguns idiomas além do inglês — e você pode alterar isso facilmente, também.

Para isso, abra o app Casa (Home) ou iPhone/iPad/iPod touch, escolha o cômodo onde o alto-falante está localizado e toque por alguns segundos sobre o ícone do HomePod. Em seguida, toque no botão de engrenagem e vá em “Idioma” para fazer a escolha.

Para fazer isso no Mac, abra o app Casa, clique com o botão direito em cima do ícone do HomePod e vá em Ajustes… » Idioma.

Pronto, agora tudo está do jeito que você deseja! 🗣