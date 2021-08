Como exportar os dados da sua conta do Facebook [iPhone, iPad e web]

Noticiamos recentemente que o Facebook realizou melhorias bem interessantes na sua ferramenta de transferência das suas informações contidas na rede social (como textos, fotos e até eventos) para outras plataformas, como o Google Fotos, o Agenda e o Dropbox.

Se você está interessado em fazer esse processo, felizmente ele é muito simples e pode ser feito não só nos apps para iPhone e iPad, como também diretamente pela web. É o que ensinaremos a seguir. 😊

Antes de mais nada, é importante ter em mente que você só poderá exportar certos tipos de publicações. São elas:

Fotos/vídeos : cópia de fotos e vídeos carregadas na rede social que aparecem no seu perfil.

: cópia de fotos e vídeos carregadas na rede social que aparecem no seu perfil. Publicações : publicações com fotos, álbuns de fotos, GIFs ou vídeos (apenas se estiverem acompanhadas por texto), caso contrário elas precisarão ser transferidas como foto/vídeo; já GIFs, como vídeos. É possível também exportar atualizações de status, links de vídeos fora do Facebook, check-ins, conteúdo de publicações de arrecadações de fundos.

: publicações com fotos, álbuns de fotos, GIFs ou vídeos (apenas se estiverem acompanhadas por texto), caso contrário elas precisarão ser transferidas como foto/vídeo; já GIFs, como vídeos. É possível também exportar atualizações de status, links de vídeos fora do Facebook, check-ins, conteúdo de publicações de arrecadações de fundos. Notas : apenas aquelas criadas por você e que estejam no seu perfil.

: apenas aquelas criadas por você e que estejam no seu perfil. Eventos: título, descrição, horário de início e término, localização e fuso horário (para aqueles criados por você); título, hora de início e término e fuso horário (para eventos aos quais você foi convidado).

Ou seja: outros conteúdos, como marcações em publicações, reações ou vídeos publicados em outros sites não serão exportados.

Como exportar os seus dados pelo app do iPhone/iPad

Abra o aplicativo e toque no botão de menu, com três risquinhos (no canto inferior direito). Em seguida, vá em Configurações e Privacidade » Configurações. Na seção “Suas informações”, selecione “Transferir uma cópia das suas informações”, toque em “Avançar” e escolha o destino.

Entre as opções disponíveis, temos Google Docs, Google Fotos, Dropbox e WordPress, por exemplo. Faça a escolha desejada e, em seguida, marque se você quer que todas as publicações/fotos sejam transferidas ou se apenas um período determinado.

Feito isso, toque em “Avançar”. Você será redirecionado para o serviço escolhido e deverá se conectar a ele em seguida, para que o processo seja completado. Siga os passos para completar a exportação.

Como exportar os seus dados pela web

Abra o Facebook.com no seu navegador e faça o login na sua conta. Em seguida, clique no botão com uma seta voltada para baixo (no canto superior direito) e vá em Configurações e Privacidade » Configurações.

Na coluna da direita, clique em “Suas informações no Facebook”. Procure por “Transferir uma cópia das suas informações” e clique em “Ver”, logo ao lado. Talvez seja necessário digitar a sua senha do Facebook novamente.

Em seguida, use o menu suspenso para escolher onde quer exportar os arquivos. Nos passos seguintes, selecione o período desejado e conecte-se ao serviço para que o processo seja concluído.

Sem dúvidas, uma boa iniciativa da rede social de Mark Zuckerberg, não acham? 😄