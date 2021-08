Firefox 91 é lançado com limpeza de cookies aprimorada

A versão 90 chegou há pouco menos de um mês, mas a Mozilla definitivamente não está perdendo tempo e já lançou o Firefox 91.

A nova versão do navegador, cuja popularidade caiu drasticamente de três anos para cá, traz algumas boas melhorias em privacidade e segurança — incluindo um método aprimorado para apagar cookies.

Como explicado pela Mozilla, embora alguns cookies sejam úteis (como para salvar as suas credenciais de login), nem todos são seguros e, por isso, podem representar um risco à sua privacidade devido às informações que eles mantêm sobre você.

Para minimizar esse problema, a ferramenta de limpeza de cookies do navegador foi melhorada na nova versão, e agora remove todo o conjunto de dados salvos por um site, mesmo aqueles ocultos.

O Firefox 91 também não mostra mais domínios individuais que armazenam dados. Em vez disso, ele exibe um identificador para cada site visitado, tornando mais fácil visualizar e remover todos os cookies que um site armazenou localmente.

Além disso, há uma nova opção “Esquecer este site” ao acessar o menu de histórico que exclui uma página visitada com todos os cookies salvos por ela.

Vale notar que, para que a limpeza aprimorada de cookies funcione, a opção Proteção Estrita de Rastreamento (localizada em Configurações » Privacidade e Segurança) precisa estar ativada.

Outra boa novidade do Firefox 91 é que as janelas privadas do navegador preferem automaticamente o uso de conexões HTTPS, recorrendo às conexões menos seguras apenas quando essas não estão disponíveis.

Ademais, a barra de endereço mostra se você já possui um site aberto em alguma aba ao buscá-lo, mesmo na navegação privada.

É possível conferir todas as novidades e melhorias do Firefox 91 aqui. A nova versão já está disponível para download nessa página ou pelo menu Firefox » Sobre o Firefox.