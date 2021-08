Instagram reforça medidas contra assédio com novos recursos

De uns tempos para cá, muitos dos novos recursos introduzidos no Instagram têm como objetivo combater a cachoeira de abuso, assédio e comentários destrutivos compartilhados na rede. Hoje, mais três novidades foram anunciadas neste sentido.

A primeira é um recurso chamado Limites (Limits), muito útil para usuários que viralizam da noite para o dia na rede e, de repente, se veem com milhares de comentários e solicitações de mensagens na sua conta. Caso isso aconteça com você, basta ativar a ferramenta e a sua conta será temporariamente bloqueada — durante esse período, perfis que não lhe seguem não poderão deixar comentários nas suas postagens ou tentar lhe enviar mensagens no Direct.

A motivação por trás da ferramenta, segundo o Instagram, foi a onda de ataques racistas a três jogadores negros da seleção inglesa de futebol (Bukayo Saka, Marcus Rashford e Jadon Sancho) depois que eles perderam pênaltis na final da última Eurocopa. Com os Limites, usuários do Instagram poderão rapidamente bloquear (ou ao menos reduzir) ataques de ódio sem fechar completamente suas contas — e sem perder, portanto, o crescimento orgânico de um possível momento de visibilidade.

A segunda novidade do dia contra abusos é uma tela ainda mais, digamos, contundente quando você tentar postar um comentário potencialmente ofensivo. O Instagram já detecta palavras “problemáticas” e envia avisos do tipo, mas agora o aviso atestará claramente que seu comentário pode conter termos inapropriados, conteúdo racista ou outros comportamentos proibidos pela rede, e que a repetição desse tipo de conteúdo poderá gerar seu banimento da plataforma.

Por fim, o Instagram expandiu a lista de “palavras escondidas” — isto é, termos capturados automaticamente que, se detectados numa mensagem no Direct, enviam a mensagem para uma aba separada. Usuários também terão a opção de esconder mais comentários que contenham palavras potencialmente ofensivas, mas que não necessariamente quebrem as regras da rede.

As novidades do Instagram já estão disponíveis globalmente, e como é de costume, poderão levar algumas semanas até surgirem para todos os usuários.