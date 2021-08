macOS Monterey 12 e watchOS 8 ganham suas quintas versões beta [atualizado]

Ainda ontem, a Apple disponibilizou as quintas versões de testes do iOS 15, do iPadOS 15 e do tvOS 15 para desenvolvedores. Hoje, foi a vez do macOS Monterey 12 (compilação 21A5304g ) e do watchOS 8 ( 19R5323g ).

Para essa beta 5 do macOS Monterey 12, muito provavelmente a Apple implementará, pela primeira vez, o recurso Controle Universal. Na verdade, era para ele ter aparecido na beta anterior mas, rapidamente, a Apple retirou a menção ao recurso das notas de liberação da quarta versão de testes — provavelmente deixando tudo para essa quinta (veremos).

Em breve, as novas compilações de testes do macOS e do watchOS também deverão ser disponibilizadas para membros do Apple Beta Software Program.

Obviamente, nós ficaremos de olho aqui para informar quaisquer novidades que pintarem nesses novos builds. 😉

Atualização11/08/2021 às 18:53

Pelo visto, o Controle Universal ainda não está pronto para ser testado. Isso porque o recurso não deu as caras no macOS Monterey 12 beta 5. Quem sabe na próxima versão de testes… 😢