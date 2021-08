Novos relógios da Samsung não são compatíveis com iPhones

Anunciados hoje, os novos relógios inteligentes da Samsung, o Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic trouxeram um design aprimorado, processador Exynos W920, certificação IP68 de resistência à água e muitos outros recursos.

Contudo, estes são os primeiros smartwatches da Samsung a deixarem de lado o sistema operacional Tizen, adotando o Wear OS (sistema do Google que recentemente foi fundido com a solução da Samsung).

No entanto, uma omissão bem importante por parte da sul-coreana durante o evento foi a de que os novos relógios também são os primeiros da empresa a não oferecem suporte a dispositivos iOS. Ou seja, nada de tentar conectá-los ao seu iPhone. Isso mesmo: os novos smartwatches da Samsung só podem ser emparelhados com dispositivos Android.

Em um comunicado ao Ars Technica, a Samsung afirmou que não tem planos de deixar de oferecer suporte ao iOS em seus relógios mais antigos (baseados no Tizen), mas que também não planeja adicionar suporte aos novos num futuro próximo.

Acredita-se, todavia, que a incompatibilidade dos novos Watch4 e Watch4 Classic com o sistema operacional dos iPhones seja resultado da parceria da Samsung com o Google. Também graças a essa união, é necessário que o seu smartphone tenha acesso aos serviços do Google Play, para que seja possível ativá-lo.

O suporte ao Android 5.0 também foi removido. Dessa forma, os novos relógios só poderão se conectar a smartphones rodando minimamente a versão 6.0 do sistema operacional móvel no Google.

De qualquer forma, não é incomum vermos uma incompatibilidade como essa, dado que, até hoje, o Apple Watch nunca foi compatível com o Android.

Para quem usa algum modelo de Galaxy Watch emparelhado com o iPhone, melhor esperar bastante tempo antes de decidir comprar um novo. 😢