Samsung anuncia dobráveis resistentes a água, novo relógio inteligente e mais

Acharam que, com a (provável) morte da linha Note, a Samsung ia passar o segundo semestre em branco?

Pois a sul-coreana subiu hoje ao palco do seu evento (virtual) Unpacked para provar que sua produção ainda está na crista da onda: tivemos não um, mas dois novos aparelhos dobráveis, além de smartwatch e fones de ouvido sem fio.

Vamos dar uma olhada em tudo?

Galaxy Z Flip3

Começando pelo aparelho mais “acessível” da dupla de dobráveis, o Galaxy Z Flip3 tem a distinção de ser o primeiro foldable da Samsung a cair abaixo da barreira do milhar, ainda que por muito pouco: sua versão mais barata sairá, nos EUA, por US$999 — mesmo preço de um iPhone 12 Pro, para mantermos tudo em perspectiva.

O design do Galaxy Z Flip está mantido, com um smartphone de dimensões “tradicionais” que pode ser dobrado para assumir a forma de um simpático quadradinho — que pode vir em diversas cores, como creme, verde, lavanda e preto. A Samsung também venderá acessórios como alças e chaveiros para personalizá-lo ainda mais.

A parte externa tem uma telinha maior, de 2 polegadas, e as duas câmeras principais — uma grande-angular e uma ultra-angular, ambas de 12MP. Abrindo o smartphone, temos uma tela 6,7 polegadas com processador FHD+ e taxa de atualização adaptativa, de até 120Hz.

Outra novidade importante do Z Flip3 é a resistência a água, inédita em aparelhos dobráveis. Ele tem certificado IPX8, conquistado, segundo a Samsung, por conta de um sistema eficiente que expele todo o líquido coletado dentro do aparelho no caso de uma chuva ou de uma breve viagem acidental a uma piscina, por exemplo.

Temos aqui, ainda, os suspeitos usuais: processador Snapdragon 888, suporte a 5G, 8GB de RAM e suporte a carregamento sem fio. O Z Flip3 já está em pré-venda nos EUA e começará a ser entregue no dia 26 próximo — os preços partem de US$1.000 (por 128GB de armazenamento).

Galaxy Z Fold3

Enquanto a proposta do Z Flip é ser mais “acessível” e jovial, o Galaxy Z Fold3 é o flagship da dupla, pensado para ser um companheiro de produtividade de usuários avançados e profissionais.

Temos aqui o mesmo design de “livro” das gerações anteriores, com uma tela exterior de 6,2 polegadas — que mantém a resolução HD+, mas agora tem taxa de atualização de 120Hz — e um painel interno, dobrável, de 7,6 polegadas. A tela interna também é de 120Hz, tem bordas bem reduzidas no seu entorno e uma câmera de selfies embutida.

Esta câmera “invisível” (mas nem tanto, como é possível ver na imagem acima) tem 4MP e é, segundo a Samsung, perfeita para videochamadas. Para selfies mais bem definidas, você pode usar a câmera frontal externa do aparelho, que tem 10MP (e não está oculta atrás de uma tela).

Você também pode usar as câmeras principais para tirar suas selfies, simplesmente abrindo o aparelho e usando a tela exterior como visor. Temos aqui três sensores de 12MP com lentes grande-angular, ultra-angular e teleobjetiva, todas protegidas pelo recém-anunciado Gorilla Glass DX+.

O Z Fold3 também tem certificado de resistência IPX8, e traz uma característica da (finada?) linha Note: suporte à S Pen, com os mesmos recursos de notas rápidas e baixa latência. A diferença é que, aqui, a stylus será de um modelo especial (chamado de S Pen Fold Edition), com uma ponta desenhada especificamente para não causar danos à proteção plástica da tela. A canetinha será vendida separadamente, assim como uma case especial para segurá-la.

O aparelho tem, ainda processador Snapdragon 888, suporte a 5G, 12GB de RAM e 256GB ou 512GB de armazenamento. A pré-venda do Z Fold3 começa hoje nos EUA, com entregas previstas para o dia 27 próximo; os preços partem de US$1.800.

Galaxy Watch4

A Samsung anunciou hoje, também, seus dois novos relógios inteligentes: o Galaxy Watch4 (sucessor do Watch Active 2) e o Galaxy Watch4 Classic (sucessor do Watch 3 — sim, é confuso). O maior ponto significativo aqui? São os primeiros vestíveis da empresa a incorporar o Wear OS, sistema operacional do Google que recentemente foi fundido com o Tizen.

Watch4 Classic

Watch4



Em termos de hardware, o Watch4 Classic tem a borda giratória já característica dos relógios da Samsung, enquanto o Watch4 “comum” tem um design mais simples, sem o elemento extra de interação. Ambos têm o novo processador Exynos W920, de 5 nanômetros, 1,5GB de RAM e 16GB de armazenamento, além de certificação IP68 de resistência a água.

Em termos de sensores, temos aqui todos os componentes usuais (frequência cardíaca, ECG, oxímetro) e ainda um novo leitor de composição corporal, que faz uma análise de bioimpedância do usuário para dar informações mais contextualizadas sobre seu peso, IMC e outras características corporais.

O Galaxy Watch4 terá versões de 40mm e 44mm, custando a partir de US$250 (Bluetooth) e US$300 (4G). Já o Watch4 Classic, vendido em modelos de 42mm e 46mm, sairá por valores a partir de US$350 (Bluetooth) e US$400 (4G). As pré-vendas serão iniciadas hoje nos EUA, com entregas previstas para o dia 27 próximo.

Galaxy Buds2

Por fim, a Samsung apresentou no evento os Galaxy Buds2, que (apesar do nome) chegam para substituir os Galaxy Buds Plus. E a lista de atrativos é bem interessante, a começar pela inclusão do cancelamento ativo de ruídos num fone que custa US$150 — 100 dólares a menos que os AirPods Pro, por exemplo.

A Samsung também adaptou o design dos fones, que são os menores e mais leves já produzidos pela empresa. Os drivers duplos trazem um woofer e um tweeter em cada fone, e a promessa é de uma qualidade sonora superior à dos Galaxy Buds (e Buds Plus) anteriores. Além do cancelamento ativo de ruídos, temos também um modo ambiente para a entrada de barulhos externos.

Em termos de bateria, temos aqui 5 horas de reprodução com o cancelamento ativado (ou 20, com as recargas do estojo); desligando o recurso, os números sobem para 7,5 e 29 horas. Os fones têm resistência leve a suor e respingos, com um certificado IPX2.

Disponíveis em quatro cores (cinza escuro, branco, roxo e verde), os Galaxy Buds2 — assim como o restante da turma — também entrarão em pré-venda hoje nos EUA, com entregas iniciadas no dia 27 próximo.

