WhatsApp ganha migração de chats entre iOS e Android

Depois de anos e muitas gambiarras, o WhatsApp finalmente está resolvendo um dos maiores problemas de sua plataforma: a incapacidade de transferir conversas existentes ao mudar do iOS para Android (e vice-versa).

Hoje, durante o evento Galaxy Unpacked, da Samsung [daqui a pouco tem matéria sobre!], a subsidiária do Facebook anunciou oficialmente a opção de importar todo seu histórico de chats do mensageiro entre as plataformas, algo que já estava em fase de testes há alguns meses.

Inicialmente, a novidade chegará apenas para usuários do Android — a começar, claro, com os smartphones recém-anunciados da gigante sul-coreana — que rodem a versão 10 ou mais recente. Além das conversas, a transferência também inclui fotos e gravações de voz, devendo chegar para outros modelos da empresa muito em breve.

Implementar esse recurso, segundo o mensageiro, não foi uma tarefa fácil. Haja vista que os bate-papos são criptografados de ponta a ponta e armazenados no próprio dispositivo, migrá-los exige o uso do tradicional cabo de Lightning para USB-C.

O WhatsApp também disse que, para a função sair do papel, foi preciso um “trabalho adicional” por parte da sua equipe, das proprietárias dos sistemas operacionais e das fabricantes dos smartphones — ou seja, quase uma “força-tarefa”.

Ironicamente (ou não, dado o imbróglio entre a Apple e o Facebook), o WhatsApp escolheu anunciar as novidades no evento da concorrente. Com isso, a Samsung espera atrair ainda mais usuários de iPhones que têm medo de perder suas conversas ao mudarem para a linha Galaxy.

No entanto, mesmo que o recurso demore um pouco, é apenas uma questão de tempo até ele estar disponível para todos os usuários de ambos os sistemas operacionais. 😉