AirPods podem ser usados para estimar a frequência respiratória

Lembram-se dos (antigos) rumores sobre AirPods com “monitor de saúde”? Embora um fone de ouvido com tais recursos (ainda) não tenha sido lançado, isso não significa que a Apple não está empenhada em entender como os AirPods podem contribuir para a saúde de usuários.

Nesse sentido, pesquisadores da Apple descobriram que “dispositivos vestíveis com microfone integrado” (aka AirPods) podem ser usados para estimar a taxa respiratória de um usuário, abrindo outro caminho potencial em sensores biométricos de saúde.

A publicação não cita os AirPods especificamente, mas deixa claro que o áudio da respiração captado pelos microfones desses fones de ouvido foram usados em um modelo de rede de aprendizagem com o objetivo de distinguir a respiração normal de uma respiração pesada.

O estudo da Apple se concentra em estimar as taxas respiratórias durante a atividade física, embora os pesquisadores observem que técnicas semelhantes também podem ser aplicadas a cenários clínicos relacionados a falta de ar ou dispneia.

Ao coletar seus dados, a Apple pediu aos participantes que gravassem uma série de clipes de áudio antes, durante e depois de uma sessão de treino. As leituras da frequência cardíaca do Apple Watch foram incluídas como dados de acompanhamento.

Os resultados apresentados validam que a frequência respiratória pode ser estimada a partir de áudio capturado usando microfones [de dispositivos] vestíveis, permitindo a detecção de condições respiratórias pesadas e o monitoramento das mudanças da frequência respiratória, uma medida de aptidão cardiorrespiratória, ao longo do tempo. As descobertas são promissoras para o desenvolvimento de uma ferramenta de saúde respiratória com uma coorte de estudo maior.