Apple Music e Billie Eilish promovem álbum em Áudio Espacial

Aos menos antenados à cultura pop, saibam que recentemente a cantora americana Billie Eilish lançou seu aguardado segundo álbum de estúdio “Happier Than Ever”, o qual está disponível no Apple Music em Áudio Espacial.

Agora, o serviço e a artista se juntaram para promover tanto o novo álbum quanto a tecnologia baseada em Dolby Atmos.

No vídeo vertical, de 90 segundos, Eilish mistura as canções “Getting Older” e “GOLDWING” e “Happier Than Ever”, todas do seu novo álbum.

Conforme a música muda, os reflexos de Eilish começam a se multiplicar em espelhos ao seu redor — o que, segundo a Apple, é uma metáfora para representar o que é ouvir em Áudio Espacial.

Eilish também havia compartilhado, ontem, uma versão estendida (e horizontal) do vídeo. Confira-o a seguir.

Pode parecer confuso para alguns o fato de a Apple se referir à nova tecnologia tanto como Dolby Atmos quanto Áudio Espacial. No primeiro vídeo, por exemplo, o título menciona Áudio Espacial, enquanto o vídeo acima menciona Dolby Atmos.

Como explicamos, entretanto, Dolby Atmos é a chave do efeito “surround” fornecido pelo Áudio Espacial — mesmo assim, a divulgação do recurso pela Maçã poderia facilitar as coisas, não é mesmo?