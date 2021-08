Apple quer reduzir custos com módulos de câmeras de iPhones

Em março passado, comentamos um rumor ventilado pelo analista Ming-Chi Kuo no qual ele mencionava que a Apple estaria trabalhando em um design “unibody” para as câmeras dos iPhones do ano que vem.

Publicidade

Pensando, talvez, já na preparação desse novo design, o The Elec informou que a Apple estaria mudando a forma como produz os módulos de câmeras do iPhone, optando por produzir individualmente cada uma das lentes da câmera, em vez de adquiri-las juntas e pré-montadas.

Segundo as informações, a Apple encarregará a Foxconn (uma de suas maiores parceiras na produção de iPhones) para essa montagem — tanto que a montadora já estaria adquirindo equipamentos de inspeção de módulos de câmeras para “inspecionar o alinhamento de sensores”.

Acredita-se que essa seja uma medida de redução de custos — afinal, estender as linhas de produção existentes da Foxconn para incluir a montagem desses componentes provavelmente seria mais econômico do que pagar pela montagem separada em outras empresas.

Publicidade

Atualmente, a Apple adquire módulos de câmeras pré-montados de empresas como a LG InnoTek e a O’Film. A Hyvision System também está fornecendo equipamentos de inspeção para a LG InnoTek, relacionado especificamente aos módulos de câmeras dos iPhones 12, cujos modelos Pro possuem um scanner LiDAR.

iPhones 12 Pro e 12 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.899,10

Preço parcelado: em até 12x de R$916,58

Cores: grafite, prateada, dourada e azul-pacífico

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Lançamento: outubro de 2020 Comprar

iPhones 12 mini e 12 de Apple Preço à vista: a partir de R$6.299,10

Preço parcelado: em até 12x de R$583,25

Cores: branca, preta, azul, verde, roxa e (PRODUCT)RED

Capacidades: 64GB, 128GB ou 256GB

Lançamento: outubro de 2020 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors