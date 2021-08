Chamadas no Google Meet poderão ter até 25 coanfitriões

O Google Meet receberá belas mudanças nas próximas semanas — conforme já publicamos por aqui, isso está alinhado com o notável aumento no uso de aplicativos de videoconferências nos últimos meses.

Publicidade

A principal novidade será a possibilidade de adicionar até 25 coanfitriões por chamada. Eles terão acesso aos mesmos controles que o organizador, e poderão limitar quem pode compartilhar a tela, enviar mensagens no chat, assim como desligar o microfone de participantes individualmente (ou de todos ao mesmo tempo), lançar enquetes, gerenciar perguntas, controlar quem pode ou não participar da reunião (disponível apenas na suíte Google Workspace) e também encerrá-la.

Se você utiliza a versão do Google Workspace, a função “Acesso Rápido” permitirá definir quem pode ou não participar da reunião sem solicitar permissão — dependendo do domínio do email.

Também será possível bloquear a entrada de participantes não identificados e permitir que somente pessoas as quais foram convidadas participem. Caso o “Acesso Rápido” seja desativado, a reunião só será iniciada quando o anfitrião estiver participando. Algumas dessas funções, contudo, já estavam previamente disponíveis para usuários do Google Workspace e Educacional.

Publicidade

Adicionalmente, uma nova barra de pesquisa permitirá buscar por participantes na chamada, para rapidamente torná-los moderadores, ativar o mudo ou expulsá-los.

A previsão é de que essas novidades comecem a ser liberadas no dia 16 de agosto (segunda-feira) no Android e na web. Já no iOS, a previsão é para o dia 30 de agosto.

Nas últimas semanas, o Google Meet ganhou diversas novidades, incluindo fundos alternativos no iOS e efeitos 3D animados. No entanto, as chamadas gratuitas voltaram a ter o limite de uma hora.

Publicidade

Uma lista completa com as últimas novidades pode ser encontrada nessa página.

via The Verge