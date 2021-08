Chefão de serviços: Eddy Cue tem “novo cargo” na Apple

Eddy Cue é um dos executivos mais importantes da Apple, comandando ou supervisionando serviços cruciais como o Apple Music, o Apple TV+, o Apple Pay e o iCloud.

Desde 2011, o nome do seu cargo na Maçã era vice-presidente sênior de software e serviços de internet, mas agora a empresa resolveu simplificar um pouco o crachá dele: em uma pequena atualização na sua página de liderança, a Apple agora designa Cue como vice-presidente sênior de serviços.

A mudança provavelmente serve para colocar foco em um dos setores mais importantes para o futuro da Apple — para quem não lembra, lá em 2018 alguns analistas já indicavam que os serviços da empresa superariam o iPhone como motor de crescimento ainda na primeira metade da década atual.

A outra parte do “antigo cargo” de Cue, os tais softwares de internet, provavelmente referiam-se a produtos mais antigos da Apple, como a iTunes Store. Agora, com o novo título, o executivo está (nominalmente) designado exclusivamente à categoria Serviços, como indica a nova descrição das suas incumbências:

Eddy supervisiona toda a gama de Serviços da Apple, incluindo o Apple Music, o News, o Podcasts, o aplicativo Apple TV e o Apple TV+, bem como o Apple Pay, o Apple Card, o Mapas, os anúncios na Busca, os serviços do iCloud e os aplicativos de criatividade e produtividade da Apple. A equipe de Eddy tem um histórico excelente de construir e fortalecer serviços de altíssimo nível que atendem e excedem as altas expectativas dos consumidores da Apple e oferecem aos criadores e contadores de histórias a oportunidade de levar suas visões criativas para pessoas ao redor do mundo.