Como escolher quais métricas aparecerão durante um exercício do Apple Watch

Se você acompanha as nossas dicas envolvendo o mundo Apple com frequência, já deve ter se deparado com algumas delas focadas no Apple Watch — afinal de contas, ele é um excelente dispositivo para quem procura manter uma rotina mais saudável.

O aplicativo nativo Exercício, por exemplo, recebe anualmente novos exercícios e outras melhorias que acabam aprimorando a sua experiência durante as práticas esportivas.

Para deixá-las ainda mais personalizadas, a Apple permite que você escolha as métricas que vão aparecer na tela do smartwatch durante um tipo de exercício específico — por exemplo, seus batimentos cardíacos, calorias ativas e distância.

Confira, a seguir, como fazer isso!

No iPhone emparelhado com o Apple Watch, abra o aplicativo Watch e, na aba “Meu Relógio”, vá em Exercício » Visualização e selecione “Medições Múltiplas”. Em seguida, escolha o tipo de exercício e toque em “Editar” (no canto superior direito).

Se não quiser que alguma dessas métricas apareça na tela do relógio durante o exercício, toque no botão com um símbolo vermelho de “-“. Para adicionar uma delas que esteja na seção “Não incluir”, toque no botão com um símbolo verde de “+”.

Caso queira alterar a ordem que as métricas aparecem, mantenha o dedo sobre o botão com três risquinhos (ao lado direito de cada uma delas) e arraste-a para o novo ponto desejado.

Quando estiver fazendo um exercício e quiser destacar alguma das métricas selecionadas, basta girar a Digital Crown do relógio.

Partiu se exercitar?! 🏃‍♂️

