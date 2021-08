Conceito: macOS “Mammoth” com apps Front Row, Clips, Tempo e mais

Ainda nesta semana, trouxemos para cá um conceito, criado por Parker Ortolani, do macOS “Mammoth” — uma futura versão do sistema operacional com um nome que já circula nas listas de rumores da Maçã há algum tempo.

No conceito, o designer listou algumas mudanças que gostaria de ver para tornar o sistema mais amigável e fluido, como uma área de trabalho levemente redesenhada, widgets, novos botões de janela, Biblioteca de Apps e mais. Pois hoje, ele postou a segunda parte da sua visão no 9to5Mac.

Neste segundo capítulo, por assim dizer, Ortolani trouxe alguns apps nativos que, na concepção dele, poderiam estrear (ou retornar!) no macOS “Mammoth” — a começar pela ressurreição triunfal do Front Row, o finado aplicativo de consumo multimídia dos Macs.

Em sua nova roupagem, o Front Row seria basicamente uma “embalagem” do tvOS diretamente no seu Mac. Seria possível rodar aplicativos da Apple TV, emparelhar o Siri Remote e assistir a seus programas favoritos no Apple TV+ ou em outras plataformas conectadas.

Outra novidade seria a inclusão do aplicativo Clips, já presente no iOS/iPadOS. Ele poderia permitir que usuários fizessem edições básicas — incluindo texto, efeitos e stickers do iMessage — dos seus vídeos sem recorrer a soluções mais robustas (como o iMovie ou o Final Cut Pro), dando mais flexibilidade aos criadores de conteúdo na era do TikTok e dos Reels.

Outro app do iOS a encontrar o caminho do Mac seria o Tempo (Weather), com todas as suas animações, previsões e dados do clima na sua localidade. Seria possível, inclusive, abrir múltiplas janelas do app para acompanhar o tempo em diversas localidades simultaneamente.

Por fim, uma chegada inédita seria o aplicativo Manutenção (Maintenance), uma espécie de versão nativa de apps conhecidos como o CleanMyMac. Com ele, você poderia fazer varreduras no seu computador, verificar o status do sistema, limpar arquivos inutilizados, liberar a RAM e muito mais, tudo com conexão direta com o Suporte da Apple.

E aí, o que acharam?