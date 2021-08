“Finch”, com Tom Hanks, estreará no Apple TV+ no dia 5/11

Lá se vão alguns meses desde que falamos aqui sobre a aquisição de “Finch”, ficção científica estrelada por Tom Hanks, pelo Apple TV+. Pois hoje, a Maçã divulgou a primeira imagem oficial do filme, e também a sua data de estreia: 5 de novembro, uma sexta-feira.

Já temos uma noção da história do filme, mas a Apple liberou hoje, também, uma sinopse completa da produção:

Em “Finch”, um homem, um robô e um cachorro formam uma família improvável em uma aventura poderosa e comovente sobre a jornada de um homem para garantir que seu amado companheiro canino continue sendo cuidado após a sua morte. Hanks estrela como Finch, um engenheiro de robótica e um dos poucos sobreviventes de um evento solar cataclísmico que transformou o mundo em um cenário desolado. Mas Finch, que passou a última década em um abrigo subterrâneo, construiu um mundo próprio para compartilhar com seu cão, Goodyear. Ele cria um robô para cuidar de Goodyear quando o próprio Finch não mais puder fazê-lo. Conforme o trio embarca numa viagem perigosa pelo oeste dos Estados Unidos, Finch se esforça para mostrar à sua criação, que se auto-nomeia Jeff, as alegrias e as maravilhas de se estar vivo. A jornada é cheia de desafios e humor, até porque, para Finch, tão difícil quanto lidar com os perigos do novo mundo é fazer com que Jeff e Goodyear se deem bem.

O elenco do filme é enxuto, mas premiado: além de Hanks, duas vezes vencedor do Oscar (e recentemente visto em “Greyhound”, do Apple TV+), temos também a presença de Caleb Landry Jones, mais conhecido por “Corra!” e vencedor do prêmio de Melhor Ator no último Festival de Cannes, pelo filme “Nitram”. Landry Jones interpretará o robô Jeff por meio de captura de movimentos.

“Finch” tem direção de Miguel Sapochnik, responsável por alguns dos episódios mais famosos de “Game of Thrones” e “True Detective”. O roteiro é de Craig Luck e Ivor Powell, e um dos produtores executivos é Robert Zemeckis — diretor de clássicos como “De Volta Para o Futuro”, “O Náufrago” e “Forrest Gump, o Contador de Histórias”.

E aí, promissor?