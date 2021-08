Software do HomePod 15.0 ganha suporte ao Áudio Espacial na 5ª beta

Há alguns meses, a Apple confirmou que o finado HomePod (descontinuado em março passado) ganharia suporte tanto ao Áudio Espacial com Dolby Atmos quanto à reprodução de áudio lossless do Apple Music.

Publicidade

Embora o áudio lossless já tenha sido adicionado na 3ª beta do HomePod 15.0, até agora o Áudio Espacial estava faltando. Apesar de nenhuma data de lançamento ter sido estipulada, parece que a Maçã está preparando o campo para isso na beta mais recente do Software do HomePod.

Conforme divulgado pelo 9to5Mac, a quinta versão de testes do sistema dos alto-falantes inteligentes da Maçã inclui um toggle no aplicativo Casa (Home) que permite ativar a reprodução em Dolby Atmos.

Para verificar se a função está disponível para você, é preciso estar rodando o Software do HomePod 15.0 beta 5. Depois disso, basta abrir o app Casa, tocar no ícone da casa no canto superior esquerdo e acessar os ajustes. Depois, deslize até a seção “Mídia” e toque em “Apple Music” para ativar a opção Dolby Atmos.

Publicidade

Feito isso, o HomePod deverá reproduzir músicas disponíveis nesses formatos automaticamente. No entanto, não ficou claro se o HomePod mini também será capaz de tal proeza.

Vale notar que essa beta também inclui suporte ao idioma italiano — algo nada surpreendente, visto que a empresa planeja lançar o HomePod mini no país ainda neste ano.

Vamos esperar, portanto, até que a Apple libere esses recursos na versão final do software — o que provavelmente acontecerá junto ao lançamento dos outros sistemas operacionais, em setembro/outubro.