União Europeia quer lei para carregador único em smartphones

Não é de hoje que a União Europeia circula a ideia de estabelecer um padrão único de conector para carregamento de smartphones (e outros aparelhos eletrônicos). Em 2009 já havia discussões do tipo (com o apoio da Apple), e nos anos recentes as conversas retornaram — desta vez, vá entender a razão, sem o apoio da Maçã.

Agora, o papo está ficando mais sério: a Comissão Europeia apresentará no próximo mês um projeto de lei para estabelecer o padrão único de conector. Caso aprovado, todas as fabricantes de smartphones precisarão oferecer aparelhos com este modelo de conexão nos 27 países do bloco econômico.

O Parlamento Europeu votou em peso a favor da ideia no mês passado, citando benefícios ao meio ambiente e a conveniência para os usuários — que não mais precisariam lidar com múltiplos cabos e adaptadores de tomada.

De acordo com uma pesquisa de 2019 encomendada pela Comissão Europeia, o Micro-USB ainda dominava, à época, os conectores de smartphones: metade dos carregadores ainda usavam esse tipo de conexão, contra 29% do USB-C e 21% do Lightning, da Apple. É de se crer que USB-C tenha crescido consideravelmente de lá para cá (e o Micro-USB, retraído).

De qualquer forma, o cenário não é positivo para a Apple, que seria forçada a encontrar uma solução para tornar seus aparelhos “legais” de acordo com a regulamentação — afinal de contas, o possível conector padrão a ser escolhido obviamente não seria o Lightning, baseado em uma tecnologia proprietária da empresa. O USB-C parece ser o candidato mais provável.

A Apple, como notamos anteriormente, se diz contrária à legislação por julgar que algo assim geraria uma grande quantidade de lixo eletrônico num curto período de tempo, além de causar problema para consumidores durante a transição. A empresa também apontou que a indústria já está adotando o USB-C como uma espécie de padrão informal — embora os iPhones e parte dos iPads (ainda?) não tenham abraçado o conector, vale lembrar.

Como a lei está em fase de formulação, não sabemos como serão as normas propostas — o estudo de 2019 propôs cinco soluções para o problema, três delas referentes ao conector do próprio smartphone e duas lidando com o conector da fonte de alimentação.

Veremos, portanto, como isso tudo vai se desenhar.

via Yahoo Finance