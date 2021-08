Use a Apple TV como Tela de Sala de Conferência

A Apple TV conta com vários benefícios interessantes para quem já está no ecossistema de produtos da Maçã. Com ela, é possível espelhar conteúdos usando o AirPlay, usar aplicativos diversos disponíveis na App Store, aproveitar o catálogo de jogos do Apple Arcade, escutar músicas do Apple Music, além de aproveitar todo o conteúdo do Apple TV+, é claro.

Publicidade

Um recurso pouco conhecido por muitos permite que a set-top box seja usada em ambientes com várias pessoas (como um escritório ou uma sala de reuniões, por exemplo), possibilitando que elas compartilhem as suas telas via AirPlay – seja no iPhone, no iPad ou no Mac. Esse recurso é chamado de Tela de Sala de Conferência.

O tutorial a seguir é válido apenas para a Apple TV HD (também conhecida como Apple TV de quarta geração) e ambas as gerações da Apple TV 4K — ou seja, todas as set-top boxes que rodam o tvOS. Dito isso, veja como é fácil ativar esse recurso.

Na Apple TV, vá em Ajustes » AirPlay e HomeKit » Tela de Sala de Conferência e ative a opção. Feito isso, você ainda pode personalizar a sua experiência com a função, como inserir um fundo de tela, uma mensagem personalizada e até bloquear a Tela de Sala de Conferência, impedindo que alguém tire a Apple TV desse modo, por exemplo.

Se quiser inserir um fundo de tela, uma mensagem personalizada ou pré-visualizá-la, vá em Ajustes » AirPlay e HomeKit » Tela de Sala de Conferência e selecione o recurso que deseja personalizar.

Já se quiser bloquear a Tela de Sala de Conferência, você precisará ativar o modo de restrição na Apple TV. Se ainda não tiver feito isso, vá em Ajustes » Geral » Restrições, ative a função e digite um código de quatro dígitos que será usado para ativá-la ou desativá-la.

Em seguida, certifique-se de a opção “Tela de Sala de Conferência” esteja definida na tela das restrições (lá no fim da tela).

Já conhecia esse recurso por aí? 📺

Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$2.159,10

Preço parcelado: em até 12x de R$199,92

Capacidades: 32GB ou 64GB

Lançamento: abril de 2021

Geração: 2ª geração Comprar