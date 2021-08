Zoom ganha Modo Foco para evitar distrações

O Zoom ganhou um novo recurso chamado Modo Foco (Focus Mode), projetado para evitar que os participantes (principalmente alunos) distraiam uns aos outros durante uma videochamada.

Quando ativado, o recurso permite que o professor veja todos os alunos, mas cada aluno pode ver apenas o professor ou o anfitrião. Ademais, cada participante também visualiza seus próprios vídeos e apresentações, além dos nomes de outros alunos e suas reações de emojis.

Dessa forma, um professor pode ativar o recurso durante as aulas para minimizar as distrações e, em seguida, ativá-lo para as discussões em classe.

De acordo com o Zoom, para usar o recurso você deve iniciar uma reunião como anfitrião (no caso de uma sala de aula, o professor) ou coanfitrião. Vale notar que contas corporativas e educacionais podem ter acesso ao recurso somente se o administrador liberar a função para todos.

Para ativar o Modo Foco, siga passos abaixo:

Clique em “Mais” (três pontinhos) na barra de ferramentas da reunião; Clique em “Iniciar Modo Foco”; Clique em “Iniciar” para confirmar ou marque a caixa de seleção “Não me perguntar novamente”, para ignorar essa etapa.

O recurso está disponível no Zoom (versão 5.7.3 ou superior) para macOS e Windows. O aplicativo pode ser baixado aqui.

via The Verge