Apple Arcade: wurdweb reinterpreta as palavras cruzadas

Hoje é sexta-feira e, se você é assinante do Apple Arcade, então sabe bem o que isso significa!

O novo título do serviço de jogos da Maçã é o curioso wurdweb, uma “trama de palavras” que eleva a experiência das boas e velhas palavras cruzadas.

O intuito do game é chegar ao ponto de partida do tabuleiro, ligando diversas palavras que vão aparecendo para você. Você pode colocar apenas a quantidade mínima de palavras para criar esse caminho ou se superar e adicionar mais palavras — nesse caso, você será recompensado com bônus!

O jogo possui três modos principais, são eles:

Emaranhado : você precisa conseguir palavras extras para posicionar um total de 15 palavras.

: você precisa conseguir palavras extras para posicionar um total de 15 palavras. Precisão : só há uma solução para cada jogo.

: só há uma solução para cada jogo. Diário, Semanal e Mensal: pode posicionar o máximo de palavras que conseguir!

Um dos grandes recursos do jogo wurdweb é que todos os quebra-cabeças são gerados por procedimento, o que significa que você terá infinitos puzzles para jogar, os quais serão diferentes todas as vezes.

Atualização de FANTASIAN

Em uma nota relacionada, o épico FANTASIAN, já disponível para assinantes do Apple Arcade, foi atualizado recentemente com novidades que prometem mais 40-60 horas de jogabilidade!

Além disso, o update trouxe cerca de 50 novos dioramas e 34 faixas de Nobuo Uematsu para criar um novo mundo enorme para os jogadores explorarem. Por fim, o Mapa de Crescimento dos personagens e a capacidade de trocar membros de um grupo dentro e fora da batalha ganharam novas dimensões à experiência de batalha.

O Apple Arcade, como vocês sabem, custa R$10 por mês e pode ser acessado por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar. Lembrando que ele também faz parte do pacote de assinaturas da Maçã, o Apple One.

Diversão é o que não falta para o fim de semana! 😉